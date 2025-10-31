Najprv sa jej rozpadlo manželstvo, potom prišla o prácu. Eva Černá našla samu seba po bláznivom nápade - Dobré noviny
Najprv sa jej rozpadlo manželstvo, potom prišla o prácu. Eva Černá našla samu seba po bláznivom nápade
Ondřej Vetchý našiel šťastie pri Irene.

Keď písali o milenke, išiel na súd. Ondřej Vetchý je roky s misskou, ktorá pozná tajomstvo šťastného vzťahu

Najprv sa jej rozpadlo manželstvo, potom prišla o prácu. Eva Černá našla samu seba po bláznivom nápade

Eva Černá
Manželstvo bývalej moderátorky trvalo dlhých 16 rokov.

„Prišla taká životná situácia, bláznivá myšlienka a ocitneš sa na ceste sama s karavanom...“ začala svoje rozprávanie v markizáckom Teleráne Eva Černá. Prezradila, ako sa rozhodla naložiť so svojím životom po tom, ako jej osud do cesty poslal tie najťažšie prekážky.

Niekdajšej moderátorke, ktorú si televízni diváci pamätajú ešte z čias legendárnej relácie Lampáreň, sa totiž pred časom rozpadlo 16 rokov trvajúce manželstvo s výtvarníkom Rastislavom Balážom. V tom istom roku prišla aj o prácu. Ťažká životná situácia ju však nezlomila, skôr naopak – rozhodla sa, že svoj život radikálne zmení. Odvtedy prešla veľkou duchovnou premenou. Hoci sa po jej boku oficiálne žiadny muž neobjavuje, napĺňa ju jej práca a na svet sa snaží hľadieť pozitívne.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Snívala o kariére herečky

Šesťdesiatdvaročná rodáčka z Trenčína patrila medzi prvé tváre, ktoré sa ocitli na televíznej obrazovke vtedy novovzniknutej súkromnej Televízie Markíza. Do povedomia divákov sa výrazným spôsobom zapísala v relácii Lampáreň, ktorú tri roky moderovala spolu s kolegom Patrikom Hermanom. Obaja sa prostredníctvom relácie snažili pomôcť ľuďom s ich problémami.

Eva Černá sa však pôvodne túžila stať herečkou, v roku 1982 dokonca vyhrala konkurz na dievčenskú rolu vo filme Brehy nehy. Ten sen jej však nevyšiel a napokon vyštudovala ekonómiu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Koniec po 16 rokoch

V médiách sa po prvý raz objavila už v roku 1983, keď vo verejnoprávnej televízii robila asistentku produkcie. V roku 1996 zakotvila v Markíze, no o päť rokov neskôr sa rozhodla pre politiku a pôsobila v strane, ktorú založil bývalý riaditeľ Televízie Markíza Pavol Rusko.

Bývalý hokejista Žigmund Pálffy (vľavo) a moderátorka Andrea Pálffy Belányiová.
Prečítajte si tiež: Zostala sama na chorú dcérku. Moderátorka Andrea Belányiová po rozvode so Žigom Pálffym našla lásku

Od roku 2007 do roku 2018 pomáhala ľuďom riešiť finančné problémy súvisiace s bankami ako banková ombudsmanka, o túto prácu však nečakane prišla. V tom čase sa jej navyše po 16 rokoch rozpadlo aj manželstvo s výtvarníkom Rastislavom Balážom.

Sama na ceste

