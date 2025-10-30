Pochúťku našich starých mám si turisti nevedia vynachváliť. Zahviezdila v prestížnom zozname
Naša kuchyňa chutí viac, než si myslíme.
Naši predkovia ani netušili, že pokrmy, ktoré boli kedysi akýmsi jedlom pre chudobných, raz budú obľúbenou pochúťkou ľudí z celého sveta. Populárny cestovateľský gastroportál si tentokrát posvietil na najlepšie zemiakové jedlá Európy a hoci v rebríčku figuruje stovka pokrmov, slovenská maškrta atakuje popredné priečky.
Najobľúbenejšie pokrmy
Za zoznamom stojí gastronomický web Taste Atlas, ktorý zhromažďuje recepty, recenzie od potravinových kritikov či tipy na obľúbené reštaurácie. S obľubou ho však navštevujú aj cestovatelia, ktorí chcú ochutnať tradičné miestne pokrmy, prípadne prispieť svojím názorom na rôznorodé medzinárodné chute.
1. Pommes fondantes
Prvú priečku v rebríčku obsadili tradičná príloha z Francúzska s názvom Pommes fondantes. Zároveň je to aj technika varenia nových zemiakov – dobre sa oškrabú, umyjú a vysušia, a potom sa opražia na masle, buď celé, alebo s odrezanými koncami. Pečú sa na masle a kuracom alebo hovädzom vývare, kým nie sú úplne uvarené. Taste Atlas pripomína, že ak sú správne pripravené, zemiaky by mali byť zvonku zlatisté a vnútri mäkké.
2. Gratin Dauphinois
Druhá priečka patrí francúzskej pochúťke Gratin Dauphinois, ktorú tradične konzumujú roľníci v historickej oblasti Dauphiné vo Francúzsku. Ide o pikantné jedlo skladajúce sa zo zemiakov nakrájaných na tenké plátky, čerstvej smotany a masla upečeného v plytkej hlinenej nádobe. Jedlo sa môže jesť samostatne, najlepšie so šalátom na boku, alebo ako príloha k rybám či mäsovým jedlám.
3. Bulviniai blynai
Bronzové miesto v rebríčku si uchmatla litovská pochúťka Bulviniai blynai, teda tradičné, chrumkavé zemiakové placky. Kombinácia strúhaných zemiakov, na kocky nakrájanej cibule, vajec a múky sa pred vyprážaním dochutí soľou a korením a niekedy tiež citrónovou šťavou, kým nezíska krásnu zlatistú farbu. Podávajú sa s kyslou smotanou, jablkovým pretlakom alebo džemom.
Hoci v rebríčku figurujú desiatky pokrmov z Európy, blyslo sa aj Slovensko.