Pochúťku našich starých mám si turisti nevedia vynachváliť. Zahviezdila v prestížnom zozname
Pochúťku našich starých mám si turisti nevedia vynachváliť. Zahviezdila v prestížnom zozname

Ilustračné foto
Ilustračné foto — Foto: Freepik/freepik, Google Maps

Naša kuchyňa chutí viac, než si myslíme.

Naši predkovia ani netušili, že pokrmy, ktoré boli kedysi akýmsi jedlom pre chudobných, raz budú obľúbenou pochúťkou ľudí z celého sveta. Populárny cestovateľský gastroportál si tentokrát posvietil na najlepšie zemiakové jedlá Európy a hoci v rebríčku figuruje stovka pokrmov, slovenská maškrta atakuje popredné priečky.

Najobľúbenejšie pokrmy

Za zoznamom stojí gastronomický web Taste Atlas, ktorý zhromažďuje recepty, recenzie od potravinových kritikov či tipy na obľúbené reštaurácie. S obľubou ho však navštevujú aj cestovatelia, ktorí chcú ochutnať tradičné miestne pokrmy, prípadne prispieť svojím názorom na rôznorodé medzinárodné chute.

1. Pommes fondantes

Prvú priečku v rebríčku obsadili tradičná príloha z Francúzska s názvom Pommes fondantes. Zároveň je to aj technika varenia nových zemiakov – dobre sa oškrabú, umyjú a vysušia, a potom sa opražia na masle, buď celé, alebo s odrezanými koncami. Pečú sa na masle a kuracom alebo hovädzom vývare, kým nie sú úplne uvarené. Taste Atlas pripomína, že ak sú správne pripravené, zemiaky by mali byť zvonku zlatisté a vnútri mäkké.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Mikko Marjamäki (@mikko_berryhill)

2. Gratin Dauphinois

Druhá priečka patrí francúzskej pochúťke Gratin Dauphinois, ktorú tradične konzumujú roľníci v historickej oblasti Dauphiné vo Francúzsku. Ide o pikantné jedlo skladajúce sa zo zemiakov nakrájaných na tenké plátky, čerstvej smotany a masla upečeného v plytkej hlinenej nádobe. Jedlo sa môže jesť samostatne, najlepšie so šalátom na boku, alebo ako príloha k rybám či mäsovým jedlám.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Jean François Piège (@jeanfrancoispiege)

3. Bulviniai blynai

Bronzové miesto v rebríčku si uchmatla litovská pochúťka Bulviniai blynai, teda tradičné, chrumkavé zemiakové placky. Kombinácia strúhaných zemiakov, na kocky nakrájanej cibule, vajec a múky sa pred vyprážaním dochutí soľou a korením a niekedy tiež citrónovou šťavou, kým nezíska krásnu zlatistú farbu. Podávajú sa s kyslou smotanou, jablkovým pretlakom alebo džemom.

Hoci v rebríčku figurujú desiatky pokrmov z Európy, blyslo sa aj Slovensko.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

