Pred prvou rannou kávou zabúdate na dôležitú vec. Český lekár prezradil ranný rituál na zdravé trávenie
Pred prvou rannou kávou zabúdate na dôležitú vec. Český lekár prezradil ranný rituál na zdravé trávenie

— Foto: Freepik.com, katemangostar, chandlervid85

Podľa odborníka ide o celkom obyčajné veci.

Mať zdravé črevá a trávenie je základom fungovania ľudského organizmu. Zlé trávenie môže spôsobiť množstvo problémov a nepríjemných príznakov, preto je dôležité dbať už ráno na to, ako správne naštartovať metabolizmus tak, aby pre naše zdravie fungoval čo najlepšie. 

K lepšiemu tráveniu a zdravým črevám pritom môže napomôcť päť ranných rituálov, ktorým sa na svojom profile na sociálnej sieti venuje český lekár Tomáš Kaštovský. „Toto sú jednoduché ranné rituály, ktoré nezaberú veľa času, ale môžu urobiť veľký rozdiel,“ hovorí uznávaný český odborník.

Všeobecný lekár Tomáš Kaštovský.
Prečítajte si tiež: Uznávaný všeobecný lekár Tomáš: Tieto štyri veci v lete nikdy nerobím. Môžu vás stáť dokonca aj život

5. Teplá alebo vlažná voda

Poznáte to - ráno po prebudení vyskočíte z postele a hneď si šupnete svoju každodennú dávku kofeínu. Odborník však odporúča ešte pred prvou kávou siahnuť skôr po pohári teplej či vlažnej vody. „Naštartuje totiž hydratáciu a trávenie,“ tvrdí lekár.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Tomáš Kaštovský (@mudrtomaskastovsky)

4. Raňajky s vlákninou

Aj raňajky sú podľa jeho slov rovnako dôležité a hlavne teda potraviny, ktoré dáte do žalúdka ako prvé. Zamerať sa preto treba na vlákninu. „Ovocie, konopné semienka, ovsené vločky - je vhodná potrava pre črevné baktérie,“ dodáva ďalej uznávaný český odborník.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Vláknina (@vlaknina.sk)

3. Fyzická aktivita

Nemusíte samozrejme hneď zabehnúť maratón či zaplávať dva kilometre v bazéne, ale úplne postačí aj ľahký pohyb či prechádzka. Podľa slov Tomáša Kaštovského totiž obe tieto aktivity jemne podporia činnosť čriev.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

