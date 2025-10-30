Chutí ako jeseň a je ťažké ho nemilovať. Kokteil Jamieho Olivera má správnu textúru vďaka jednej prísade - Dobré noviny
Dobré noviny
Chutí ako jeseň a je ťažké ho nemilovať. Kokteil Jamieho Olivera má správnu textúru vďaka jednej prísade
Chutí ako jeseň a je ťažké ho nemilovať. Kokteil Jamieho Olivera má správnu textúru vďaka jednej prísade

Jamie Oliver a jeho jesenný kokteil.
Jamie Oliver a jeho jesenný kokteil. — Foto: YouTube/Jamie Oliver - Drinks

Týmto nápojom dokážete zaujať aj tých najnáročnejších hostí.

Šéfkuchár Jamie Oliver v sebe objavil lásku k vareniu, keď mal len osem rokov. V tom čase pomáhal rodičom v reštaurácii, ktorú prevádzkovali, a napokon sa do gastronómie úplne zamiloval. Okrem hlavných chodov, dezertov či rôznych špecialít je jeho srdcovkou aj príprava nápojov, ktoré vynikajú výnimočnou súhrou chutí. Jedným takým sa dnes môžete inšpirovať aj vy.

Jednoduchá príprava a intenzívna chuť

Končiaci sa október doslova volá po Jamieho jesennom kokteile, pripravenom zo surovín, ktoré možno na prvý pohľad spolu neladia, no vo výsledku chutia vynikajúco. „Je to neuveriteľne dobrý punč, ktorý sa dokonale hodí k tomuto ročnému obdobiu. Je skvelý, sýty, chutí ako jeseň a je ťažké ho nemilovať. Navyše je neuveriteľne jednoduchý na prípravu,“ vysvetlil svetoznámy kuchár vo svojom videorecepte.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Jamie Oliver (@jamieoliver)

Jamie kokteil pripravil v priebehu niekoľkých minút a potreboval na to len minimum ingrediencií. Tým, ktorí radi zaujmú niečím navyše, poradil, aby ho naservírovali podobne originálnym spôsobom ako on, vďaka čomu zaručene ohúria aj najnáročnejších hostí.

Netypické miesta s desivou atmosférou.
Prečítajte si tiež: FOTO: Brána do pekla, ostrov mŕtvych aj cesta Jacka Rozparovača. Ľudí lákajú miesta, z ktorých ide strach

„Dali sme si prácu s vyrezávaním tekvice, ale vy môžete kokteil pripraviť aj v inej nádobe alebo v šejkri. Pyré mu dodá tú správnu textúru a alkoholu tam síce ide veľa, ale pamätajte, že to nie je pre jedného človeka, ale pre celú skupinu,“ upozornil.

Jesenný kokteil Jamieho Olivera:

