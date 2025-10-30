V ich vzťahu je opäť iskra. Seriálový Frasier sa teší z ôsmeho potomka a jednu vec už nechce zanedbať
Ani v sedemdesiatke sa nebojí nových začiatkov a veľkého záväzku.
Opäť má veľkú radosť. Kelsey Grammer, ktorého preslávila úloha ironického psychiatra Frasiera Crainea, v programe Pod Meets World prezradil krásnu novinu. „Práve sa nám narodilo štvrté dieťa, takže ich je teraz osem. Bolo to pred tromi dňami. Christopher sa práve pridal k rodine,“ priznal šťastný herec, ktorý vo februári oslávil 70. narodeniny.
Aktívne rodičovstvo už zmeškal
Ako uviedol denník Daily Mail, tehotenstvo jeho manželky Kayte Walschovej a príchod malého Christophera na svet vraj malo medzi manželmi znovu roznietiť iskru. „Kelsey je nadšený, že konečne má čas, aby si opäť naplno užil rolu otca. Po tom, čo dal Frasierovi poslednú šancu, zavesil túto postavu na klinec a je pripravený na ďalšiu fázu svojho života. Teší sa na aktívne rodičovstvo, ktoré v minulosti zmeškal,“ uviedol nemenovaný zdroj.
Kelsey Grammer je ženatý štvrtý raz. So svojou štvrtou manželkou má tri ďalšie deti, dcéru Faith a synov Kelseyho Gabriela a Audena Jamesa. Kayte spoznal v čase, keď pracovala ako letuška a spolu kráčajú životom už 14 rokov.
Neprekáža mu, že deti láka šoubiznis
Šesťnásobný držiteľ ceny Emmy má okrem vyššie zmienených detí ďalšie štyri ratolesti s predchádzajúcimi partnerkami. S herečkou Doreen Aldermanovou má dcéru Spencer, druhú dcéru Greer na svet priviedla kaderníčka a vizážistka Barrie Buckner. Počas 13-ročného manželstva s Camille Meyer sa stal Kelsey otcom ďalších dvoch detí – dcéry Mason a syna Judea.