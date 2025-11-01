Zabudnite na pravidlo 10 000 krokov, hovoria vedci. Kľúčom k zdraviu je podľa nich niečo úplne iné
Roky sme to robili zle.
Každý deň si hovoríme, že by sme sa mali viac hýbať. Po dlhých hodinách za počítačom si otvoríme aplikáciu v mobile a sklamane zistíme, že sme opäť nesplnili magickú hranicu 10 000 krokov. No najnovšie výskumy ukazujú, že to, čo sme celé roky považovali za kľúč k zdraviu, vôbec nemusí byť to najdôležitejšie.
Ako uvádza portál BBC, vedci prišli na to, že zdravie našich ciev a srdca nezávisí len od počtu krokov. Rozhodujúce je niečo iné.
Tichý nepriateľ nášho tela
Sedavý spôsob života sa stal bežnou súčasťou modernej práce. Lekárka Anahita Duaová upozorňuje, že dlhé sedenie spomaľuje prietok krvi v dolných končatinách, čím sa zvyšuje riziko vzniku zrazenín. „Naše zamestnania sú väčšinou sedavé, a to vedie k ďalším problémom – cukrovke, vysokému tlaku či fajčeniu, ktoré stále zostáva veľmi rozšírené,“ vysvetlila pre Daily Mail.
Tieto tri rizikové faktory najviac poškodzujú výstelku ciev a zvyšujú riziko mozgovej príhody. Podľa odborníkov môže pomôcť jednoduchá zmena. Zaradiť do dňa niekoľko dlhších prechádzok.
„Úžitok z chôdze môže mať každý – neexistuje skupina, ktorej by škodila. Tieto konkrétne zistenia sú však najrelevantnejšie pre ľudí, ktorí majú sedavý spôsob života alebo prejdú menej ako 8 000 krokov denne,“ vysvetľuje pre CNN vedúci výskumník del Pozo Cruz.