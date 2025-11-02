Čo bolo skôr, vajce alebo sliepka? Našli odpoveď na otázku, ktorá odjakživa trápila ľudí
Švajčiarski výskumníci dospeli k prekvapivému záveru.
Možno aj vy ste sa zamýšľali nad otázkou, ktorá ľudí trápi od nepamäti. Čo bolo skôr – vajce alebo sliepka? Diskutovali o tom už naši predkovia a odpoveď sa snažili nájsť aj vedci. Tí z Univerzity v Ženeve nedávno prišli s informáciou, ktorá mnohých prekvapí. Jedna z týchto vecí totiž existovala oveľa skôr, než sme si doteraz mysleli.
Zaoberali sa jadrom
Podľa vedeckého magazínu Popular Mechanics je dnešná sliepka výsledkom genetickej mutácie, ktorá vznikla vo vajíčku znesenom jej evolučným predkom. Stručne povedané, vajce teda tento stáročný súboj vyhralo a skutočne tu bolo skôr než sliepka. Švajčiarski vedci ale prišli na niečo ešte ohromujúcejšie.
Ich štúdia publikovaná v odbornom časopise Nature totiž naznačuje, že vajcia existovali ešte pred životom samotným. „Tento článok sa zaoberá podstatou vývojovej biológie, teda tým, ako sa z jednej bunky stane celý živočích. Nové poznatky o mikrobiálnom živote využívame na to, aby sme zodpovedali otázky o tom, ako sme vznikli a ako funguje život v iných evolučných líniách,“ vysvetlil výskumník John Burns.
Dospeli k nečakanému záveru
Nadväzuje tým na fakt, že vedci už v roku 2017 objavili v mori jednobunkový mikroorganizmus, ktorý sa od línie zvierat oddelil pred viac než miliardou rokov. Výskumníci zistili, že jeho gény obsahovali pokyny pre embryonálny vývoj, čo má v podstate naznačovať, že vajcia existovali ešte pred životom samotným.