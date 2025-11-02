Závidel jej slávu, no zakrývala to veľká láska. Jana Oľhová sa o šesť detí postarala aj s nulou na účte
Keď chodila k bankomatu, svietila tam nula.
„Sú veci, na ktoré nikdy nenájdem odpoveď, ale predsa nikde nie je napísané, že musíme všetko pochopiť,“ hovorí Jana Oľhová, naša obľúbená herečka, ktorá zažila veľkú lásku aj tvrdú životnú lekciu. V momentoch, keď sa ocitla sama so šiestimi deťmi a účtom, na ktorom svietila nula, ukázala, že odvaha a láska k deťom dokážu prekonať aj tie najťažšie chvíle. Bez partnera a bez finančnej istoty, ale s neochvejnou odvahou sa postavila životu čelom.
Čakala na veľkú lásku
„Nikto ma nemá rád.“ Túto vetu si Jana Oľhová písala do denníka v mladosti často a takmer vždy za ňu pridala aj 15 výkričníkov. „Cítila som sa strašne opustená. To je asi pocit dievčat, ktoré čakajú veľkú lásku a ona neprichádza,“ vravela otvorene v rozhovore pre Život. Svoj žiaľ sa snažila pretaviť do básní, ale vraj jej to išlo zle. Výsledné texty boli oveľa horšie ako tie, ktoré písal jej starší brat Marián Geišberg.
„Písal úžasné texty už na gymnáziu v Myjave. Mal len šestnásť alebo sedemnásť rokov a jeho texty zneli, akoby ich písal niekto so skúsenosťou aj sklamaním. Boli drásavé, zrelé,“ spomínala na brata, ktorý texty neskôr aj zhudobnil a nikto by nepovedal, že ich kedysi napísal mladý chlapec. „Maroš bol odo mňa o šesť rokov starší. Počúval Led Zeppelin a Rolling Stones a mňa mal v detstve úplne ‚na háku‘. (Smiech.) Obdivovala som ho, chcela som sa naňho doťahovať. Ale v mladosti bol taký túlavý typ a veľa pil. Často sa hádal s otcom a ja som potom počúvala cez stenu, ako v izbe plakal, lebo ho to mrzelo,“ vravela o bratovi, ktorý pri nej stál aj v tých najťažších časoch, keď v roku 2005 ostala sama so šiestimi deťmi.
S manželom Matúšom Oľhom sa spoznali na škole, keď študoval réžiu a ona herectvo. Chodili spolu päť rokov, kým sa nevzali a hoci herečka kedysi vyhlasovala, že sa nebude vydávať a nebude mať ani deti, nakoniec sa stala šesťnásobnou mamou. Rozvod po vyše 20 rokoch spoločného života prišiel ako blesk z jasného neba.
Koho to bola chyba
„Mám pocit, že som si bola príliš istá a vtedy sa to môžeš stať, keď si je človek veľmi istý,“ vravela v dokumentárnom filme Nový život, ktorý neskôr natočil jej syn Adam. Jana Oľhová dlho pátrala, kde urobila chybu.