Závidel jej slávu, no zakrývala to veľká láska. Jana Oľhová sa o šesť detí postarala aj s nulou na účte - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Závidel jej slávu, no zakrývala to veľká láska. Jana Oľhová sa o šesť detí postarala aj s nulou na účte
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Barbora Andrešičová v seriáli Dunaj, k vašim službám / S partnerom Tomášom

Vďaka Studenkovej nie je len jeho priateľkou. Baša Andrešičová našla šťastie pri polepšenom sukničkárovi

Ondřej Vetchý našiel šťastie pri Irene.

Keď písali o milenke, išiel na súd. Ondřej Vetchý je roky s misskou, ktorá pozná tajomstvo šťastného vzťahu

Josef Trojan vo filme Nepela / Ondrej Nepela v Holiday on Ice s kolegyňou

Tajná dcéra s ním stále cíti spojenie. Ondrej Nepela sa oženil s kráskou, s ktorou mal vydarené manželstvo

Jaro Filip s manželkou Evou.

Keď išli na rande, požičal si od nej 50 korún. Jaro Filip vďaka Evičke mohol odžiť tri životy

Jana Oľhová s deťmi.

Závidel jej slávu, no zakrývala to veľká láska. Jana Oľhová sa o šesť detí postarala aj s nulou na účte

Ondřej Vetchý našiel šťastie pri Irene.

Keď písali o milenke, išiel na súd. Ondřej Vetchý je roky s misskou, ktorá pozná tajomstvo šťastného vzťahu

Barbora Andrešičová v seriáli Dunaj, k vašim službám / S partnerom Tomášom

Vďaka Studenkovej nie je len jeho priateľkou. Baša Andrešičová našla šťastie pri polepšenom sukničkárovi

Josef Trojan vo filme Nepela / Ondrej Nepela v Holiday on Ice s kolegyňou

Tajná dcéra s ním stále cíti spojenie. Ondrej Nepela sa oženil s kráskou, s ktorou mal vydarené manželstvo

Ondrej Nepela s partnerom.

Mamička sa pri jeho posteli modlila, aby zomrel. Ondrej Nepela žil tak, ako keby neexistoval zajtrajšok

Antónia Lišková má krásny vzťah s dcérou.

Keď rodičom nechala list na rozlúčku, roky sa s ňou nebavili. Antónia Lišková si v jednej chvíli musela vybrať

Ondřej Vetchý našiel šťastie pri Irene.

Keď písali o milenke, išiel na súd. Ondřej Vetchý je roky s misskou, ktorá pozná tajomstvo šťastného vzťahu

Josef Trojan vo filme Nepela / Ondrej Nepela v Holiday on Ice s kolegyňou

Tajná dcéra s ním stále cíti spojenie. Ondrej Nepela sa oženil s kráskou, s ktorou mal vydarené manželstvo

Barbora Andrešičová v seriáli Dunaj, k vašim službám / S partnerom Tomášom

Vďaka Studenkovej nie je len jeho priateľkou. Baša Andrešičová našla šťastie pri polepšenom sukničkárovi

Dara Rolins našla šťastie pri Pavlovi.

Milovala ho stopercentne a zaskočilo ju, čo urobil. Dara Rolins dnes už Rytmusovi nič nevyčíta

Ondrej Nepela s partnerom.

Mamička sa pri jeho posteli modlila, aby zomrel. Ondrej Nepela žil tak, ako keby neexistoval zajtrajšok

SLEDUJE NÁS 207 136 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Závidel jej slávu, no zakrývala to veľká láska. Jana Oľhová sa o šesť detí postarala aj s nulou na účte

Jana Oľhová s deťmi.
Jana Oľhová s deťmi. — Foto: Promo fotografie TV JOJ (Pravá tvár - Marian Ďatko); Reprofoto Nový život (Adam Oľha)

Keď chodila k bankomatu, svietila tam nula.

„Sú veci, na ktoré nikdy nenájdem odpoveď, ale predsa nikde nie je napísané, že musíme všetko pochopiť,“ hovorí Jana Oľhová, naša obľúbená herečka, ktorá zažila veľkú lásku aj tvrdú životnú lekciu. V momentoch, keď sa ocitla sama so šiestimi deťmi a účtom, na ktorom svietila nula, ukázala, že odvaha a láska k deťom dokážu prekonať aj tie najťažšie chvíle. Bez partnera a bez finančnej istoty, ale s neochvejnou odvahou sa postavila životu čelom.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Eva Pavlikova (@eva.pavlikova)

Čakala na veľkú lásku

„Nikto ma nemá rád.“ Túto vetu si Jana Oľhová písala do denníka v mladosti často a takmer vždy za ňu pridala aj 15 výkričníkov. „Cítila som sa strašne opustená. To je asi pocit dievčat, ktoré čakajú veľkú lásku a ona neprichádza,“ vravela otvorene v rozhovore pre Život. Svoj žiaľ sa snažila pretaviť do básní, ale vraj jej to išlo zle. Výsledné texty boli oveľa horšie ako tie, ktoré písal jej starší brat Marián Geišberg.

„Písal úžasné texty už na gymnáziu v Myjave. Mal len šestnásť alebo sedemnásť rokov a jeho texty zneli, akoby ich písal niekto so skúsenosťou aj sklamaním. Boli drásavé, zrelé,“ spomínala na brata, ktorý texty neskôr aj zhudobnil a nikto by nepovedal, že ich kedysi napísal mladý chlapec. „Maroš bol odo mňa o šesť rokov starší. Počúval Led Zeppelin a Rolling Stones a mňa mal v detstve úplne ‚na háku‘. (Smiech.) Obdivovala som ho, chcela som sa naňho doťahovať. Ale v mladosti bol taký túlavý typ a veľa pil. Často sa hádal s otcom a ja som potom počúvala cez stenu, ako v izbe plakal, lebo ho to mrzelo,“ vravela o bratovi, ktorý pri nej stál aj v tých najťažších časoch, keď v roku 2005 ostala sama so šiestimi deťmi.

Marián Geišberg a Kamila Magálová.
Prečítajte si tiež: Ustáli aj fotky s Magálovou. Marián Geišberg prežil 40 rokov s Annou, ktorá sa vysmiala bulváru

S manželom Matúšom Oľhom sa spoznali na škole, keď študoval réžiu a ona herectvo. Chodili spolu päť rokov, kým sa nevzali a hoci herečka kedysi vyhlasovala, že sa nebude vydávať a nebude mať ani deti, nakoniec sa stala šesťnásobnou mamou. Rozvod po vyše 20 rokoch spoločného života prišiel ako blesk z jasného neba.

S režisérom Matúšom Oľhom.
S režisérom Matúšom Oľhom. Foto: Reprofoto Nový život (Adam Oľha)

Koho to bola chyba

„Mám pocit, že som si bola príliš istá a vtedy sa to môžeš stať, keď si je človek veľmi istý,“ vravela v dokumentárnom filme Nový život, ktorý neskôr natočil jej syn Adam. Jana Oľhová dlho pátrala, kde urobila chybu.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 3
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

Úspešnú firmu má už 11 rokov.

Slovenka podnikajúca v Írsku: Po škole som poslala sto žiadostí o job, nik sa neozval. Íri ma zobrali okamžite

Od šestnástich rokov brigádovala v zahraničí, dnes má…

Odmalička túžila byť zdravotnou sestrou, no kádrový profil zamiešal karty. Anna Štúriková sa svojho sna nikdy nevzdala.

Pre nespokojné sestry má radu. Anna Štúriková sa stará o pacientov 40 rokov, aj pri manželovi stála do konca

Dlhoročná zdravotná sestra má pre sestry, ktoré zvažujú,…

Deti v škôlkach si namiesto tetovaní všímajú záujem učiteliek. S "pančelkou" Broňou sa nikdy nenudia.

Broňa z detského klubu, kde sú učiteľky potetované: Deti ani rodičia to neriešia, za výzor sa nemá trestať

Detský klub 21. storočia ľudí za výzor netrestá. Učiteľky s výrazným…

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…