Manželskú terapiu videla len vo filmoch. Dominika Cibulková a Michal chcú aj v kríze udržať rodinu pokope
Dominika Cibulková a Michal Navara sa potýkajú vo vzťahu s krízou.
Dominika Cibulková a Michal Navara sa potýkajú vo vzťahu s krízou.

Bývalá tenisová hviezda a jej partner sú manželmi už takmer desať rokov.

„Predtým som to videla iba vo filmoch a hovorila som si, že ako je to možné. Vidíte a teraz sa to deje nám,“ hovorí otvorene Dominika Cibulková. Známa tenistka pre Šport24.sk priznala problémy v manželstve, s partnerom Michalom Navarom chodia na terapie. 

S manželskými krízami sa tak za ostatný čas ako keby vrece roztrhlo, po Zuzane Belohorcovej a Vlastovi Hájekovi či pred rokom prepieranom vzťahu Jasminy Alagič a Rytmusa je v šoubiznise na pretrase kríza ďalšieho prominentného páru. Tenistka a jej partner sú manželmi už takmer desať rokov a vychovávajú spolu aj dve deti. Pre oboch je rodina na prvom mieste a tak si ju chcú logicky udržať pokope. Aj preto sa obaja rozhodli, že pre záchranu manželstva urobia maximum, a vyhľadali pomoc odborníka.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bez disciplíny to nešlo

Rodáčka z Bratislavy vyrastala ako jedináčik a tenisovú raketu držala po prvýkrát v ruke už ako sedemročná. O rok na to, keď mala osem rokov, ju rodičia prihlásili do tenisových kurzov. 

Dominika však už odmalička bola veľkým pracantom a za jej úspechmi na tenisovom kurte stála vždy tvrdá disciplína - preto niet divu, že už ako juniorka bola na svete medzi piatimi najlepšími. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stretnutie v klube

Roky patrila k našim najúspešnejším tenistkám, počas kariéry vyhrala osem turnajov kategórie WTA a dva turnaje kategórie ITF. Medzi jej najväčšie kariérne úspechy nepochybne patria finále na Australian Open 2014 a víťazstvo na WTA Finals v Singapure 2016. V roku 2019 sa potom Dominika rozlúčila so svojou tenisovou kariérou, píše portál Wikipedia.

Dnes je z našej bývalej tenisovej hviezdy predovšetkým mama dvoch ratolestí, dcérky Ninky a synčeka Jakubka a oddaná manželka životného partnera Michala Navaru. Obaja sa po prvýkrát zoznámili cez spoločných známych v jednom z bratislavých klubov.

Už sa mi zrejme neozve

