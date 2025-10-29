Splnil sa jej ten najtajnejší sen. Ivanka, ktorá sa narodila s polovicou tváre, porodila zdravú dcérku - Dobré noviny
Splnil sa jej ten najtajnejší sen. Ivanka, ktorá sa narodila s polovicou tváre, porodila zdravú dcérku
Splnil sa jej ten najtajnejší sen. Ivanka, ktorá sa narodila s polovicou tváre, porodila zdravú dcérku

— Foto: Instagram @ikinka7

Snívala o tom celý život.

Príbeh Ivanky Danišovej, ktorá bojuje o záchranu tváre, vyvolal pred rokmi mimoriadnu vlnu solidarity. Narodila sa s Goldenharovým syndrómom, čo znamená, že jej chýbali lebečné a tvárové kosti a nemala vyvinutý sluchový aparát a čeľusť. Aj keď jej lekári v Európe nedávali žiadne šance na prežitie, nevzdala sa, v dospelosti našla pomoc a podstúpila množstvo život zachraňujúcich zákrokov. A teraz k nim pribudla ďalšia radostná kapitola – stala sa mamou.

„Neopísateľne najkrajší pocit v živote – počuť plakať našu malú princeznú Arynku. To sa nedá opísať slovami, to je niečo neuveriteľné,“ napísala Ivanka na svojom Instagrame. So svojím partnerom Michalom prežíva neopísateľné šťastie. „Sme neskutočne šťastní a naplnení láskou, že nám osud doprial tak nádhernú zdravú dcérku,“ dodala dojatá mama.

Boj, ktorý sa skončil víťazstvom

Cesta k materstvu nebola jednoduchá. Ivanka si počas tehotenstva prešla náročným obdobím – popri vrodenej diagnóze čelila aj ďalším zdravotným komplikáciám. „Bol to veľmi náročný boj – tehotenstvo, leukémia, kranio, kardio... Som nesmierne pyšná na svoj organizmus, ako to zvládol, a na seba, že som to celé ustála,“ napísala.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa JUDr. Ivanka Danišová 👩‍⚖️👠 (@ikinka7)

A hoci zažila chvíle plné strachu, dnes vie, že všetko malo zmysel. „V tejto chvíli viem, že všetky vyronené slzy počas tohto boja stáli za to,“ priznala dojato žena, ktorej lekári kedysi nedávali veľké šance na plnohodnotný život.

Láska, ktorá dáva silu

Článok pokračuje na ďalšej strane...

