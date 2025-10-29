Mama sa bála, že z nej bude sériová vrahyňa. Táto dievčina na narodeninovej oslave rozplakala všetky deti
Nikto by nečakal, že obľúbená nežná umelkyňa mala takúto minulosť.
Bola zvláštna, iná ako väčšina malých dievčat. Fascinovala ju temnota a kým si jej rovesníčky na tvár nechávali maľovať motýle či dúhy, ona nosila masku Freddyho Kruegera a všade so sebou brala hokejku.
Jej piata narodeninová oslava sa niesla v duchu filmu Čeluste a hoci si to nesmierne užívala, ostatné deti od strachu plakali. Temnota dievčinu z fotografie fascinuje dodnes, no už nie tak intenzívne ako v detstve. Jej mama si vďaka tomu konečne vydýchla, predtým sa totiž bála, že z jej dcéry vyrastie vrahyňa.