Profesionálny čistič hrobov Pavol Solčáni: Mnohí ľudia urobia chyby, ktoré sa potom nedajú napraviť
Pavol z Nitry hovorí, že aj hrob potrebuje citlivý prístup.
Prichádzajú Dušičky a každý z nás chce, aby miesto posledného odpočinku našich blízkych pôsobilo dôstojne a upravene. No zatiaľ čo niektorí sa na cintorín vyberú s vedrom a kefou, iní sa radšej obracajú na profesionálov. Jedným z nich je Pavol Solčáni z Nitry, ktorý sa už roky venuje čisteniu hrobov. Ako však upozorňuje, aj dobre mienená snaha môže napáchať viac škody než úžitku.
Starostlivosť s úctou
„Každý hrob vnímam ako miesto, kde niekto zanechal svoj príbeh,“ hovorí Pavol pre portál Nitrak.sk. Svoju prácu berie s pokorou a dôrazom na detaily. „Chcem, aby sa pojem „čistenie hrobov“ spájal s dôstojnosťou, nie rutinou. Aby ľudia vnímali, že aj táto práca môže mať charakter, štýl a dušu," doplnil na sociálnej sieti.
Upozorňuje, že aj jednoduché čistenie má svoje pravidlá. Ak sa človek pustí do práce bez potrebných znalostí, môže hrob poškodiť – najmä ak ide o staršie pomníky z mramoru či pieskovca.
Najčastejšou chybou je podľa neho používanie agresívnych čistiacich prostriedkov alebo kovových kefiek. „Každý materiál si vyžaduje iný prístup – žula, mramor či pieskovec reagujú inak, preto vždy volím citlivý spôsob čistenia, aby som hrob nepoškodil. Napríklad pri bielom mramore nesmie chémia pôsobiť viac ako dve minúty, inak môže zožltnúť a dôjde k trvalému poškodeniu. Pri práci používam dokonca aj stopky,“ hovorí Pavol.