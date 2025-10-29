Kvôli opitému vodičovi prišiel o polovicu tváre. Vďaka zázračnej 3D protéze sa opäť cíti ako človek
Dnes sa už nebojím ukázať svetu svoju tvár, hovorí.
Bol krásny slnečný deň a všetko bolo pokojné, keď Dave Richards so svojimi priateľmi šliapal na bicykloch do kopca. „A potom sa to stalo,“ začal svoje rozprávanie pre Daily Mail 75-ročný Brit, ktorý sa ocitol voči nezodpovednému vodičovi – išiel obrovskou rýchlosťou, bol opitý a bol na mobile. Dvoch cyklistov náraz odhodil nabok, Dave sa ocitol pod autom a následky boli katastrofálne. Popáleniny tretieho stupňa, zlomeniny rebier, poranenia chrbtice a panvy a strata polovice tváre znamenali, že jeho život visel na vlásku. Zachránil ho však výnimočný medicínsky pokrok, ktorý mu dal druhú šancu na život.
Muž bez tváre
„Mal som šťastie, že som prežil,“ priznal štvornásobný starý otec, ktorý napriek tomu nemohol žiť po nehode bežný život. Prišiel totiž o polovicu tváre a odvtedy sa nechcel ukazovať medzi ľuďmi. „Cítil som sa úplne zraniteľný a nechcel som nikoho vidieť,“ vravel otvorene. Vtedy prišlo svetlo nádeje.
Bristol 3D Medical Centre je prvé svojho druhu v Spojenom kráľovstve, ktoré kombinuje 3D skenovanie, dizajn a tlač a pomáha pacientom po traumách vrátiť dôstojnosť a sebadôveru. „3D skenovanie umožňuje snímanie pacientov aj počas pohybu, čo pomáha protéze kopírovať prirodzený pohyb. Materiály sú bezpečné pri dlhodobom kontakte s pokožkou a dokážeme vyrábať aj implantáty podobné kostiam, aby pôsobili prirodzene,“ vysvetlila hlavná vedkyňa Amy Daveyová.
Opäť ako človek
Dave dostal 3D tlačenú protézu, ktorá presne sedí na jeho tvár a napodobňuje jeho pokožku, oči a vlasy. „Keď som uvidel výsledok, bolo to neuveriteľné. Cítil som sa opäť ako človek,“ povedal s nadšením. Proces však nebol jednoduchý.