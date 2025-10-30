Desať dní po pôrode urobila najväčšiu chybu v živote. Agentka Scullyová dnes už vie, ako sa mala zachovať
Známa herečka čakala svoje prvé dieťa v čase, keď bola na vrchole slávy.
Bola vystrašená, že príde o prácu, a tak urobila niečo riskantné. Reč je o Gillian Anderson, slávnej agentke Scullyovej z kultového seriálu Akty X, ktorý sa natáčal práve v čase, keď herečka čakala dcéru Piper. Tá potom vyrastala prakticky na pľaci a ako umelkyňa priznala pre Today show, dnes to považuje za svoju najväčšiu chybu v živote.
Vyrástla v karavane
Predstaviteľka agentky Scullyovej je matkou troch detí. Prvorodenú dcéru Piper má zo vzťahu s režisérom Clydom Klotzom, s ktorým jej to však nevyšlo a po pár rokoch manželstva nasledoval rozvod. Synov Oscara a Felixa má zase zo vzťahu s Markom Griffitsom.
V čase, keď pod srdcom nosila Piper, natáčala kultový seriál Akty X a bola na vrchole slávy. Vtedy urobila rozhodnutie, ktoré dnes považuje za veľkú chybu. „Myslím, že keby som sa necítila tak previnilo, že som otehotnela počas prvej sezóny, možno by som sa o seba starala lepšie a bola by som ohľaduplnejšia k tomu, čo potrebujem. Bola som vtedy taká vystrašená, že prídem o prácu, že som urobila všetko, čo mi povedali. Takže áno, vrátila som sa desať dní po cisárskom reze,“ priznala v rozhovore slávna herečka.
Superženy
Jej dcéra tak vyrastala prakticky na pľaci, z čoho Gillian Anderson radosť nemá. „Moja dcéra v podstate vyrástla v karavane,“ uviedla ešte v roku 2020 pre magazín Bustle a dodala, že malá Piper sa hrala v štúdiu alebo tam, kde práve točili, a šibrinkovala s rôznymi rekvizitami, ktoré sa používali pri nakrúcaní. „Bol to šialený spôsob, ako byť matkou, ale zároveň ma to naučilo zamerať sa na ňu, keď bola so mnou,“ zaspomínala si na minulosť umelkyňa.