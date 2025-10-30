Desať dní po pôrode urobila najväčšiu chybu v živote. Agentka Scullyová dnes už vie, ako sa mala zachovať - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Desať dní po pôrode urobila najväčšiu chybu v živote. Agentka Scullyová dnes už vie, ako sa mala zachovať
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Josef Trojan vo filme Nepela / Ondrej Nepela v Holiday on Ice s kolegyňou

Tajná dcéra s ním stále cíti spojenie. Ondrej Nepela sa oženil s kráskou, s ktorou mal vydarené manželstvo

Dominika Cibulková a Michal Navara sa potýkajú vo vzťahu s krízou.

Manželskú terapiu videla len vo filmoch. Dominika Cibulková a Michal chcú aj v kríze udržať rodinu pokope

Antónia Lišková má krásny vzťah s dcérou.

Keď rodičom nechala list na rozlúčku, roky sa s ňou nebavili. Antónia Lišková si v jednej chvíli musela vybrať

Ondrej Nepela s partnerom.

Mamička sa pri jeho posteli modlila, aby zomrel. Ondrej Nepela žil tak, ako keby neexistoval zajtrajšok

Ilustračný obrázok.

Doba sa zmenila, zlodeji kradnú prekvapivé autá. Toto je 10 najkradnutejších modelov na Slovensku

Josef Trojan vo filme Nepela / Ondrej Nepela v Holiday on Ice s kolegyňou

Tajná dcéra s ním stále cíti spojenie. Ondrej Nepela sa oženil s kráskou, s ktorou mal vydarené manželstvo

Antónia Lišková má krásny vzťah s dcérou.

Keď rodičom nechala list na rozlúčku, roky sa s ňou nebavili. Antónia Lišková si v jednej chvíli musela vybrať

Ondrej Nepela s partnerom.

Mamička sa pri jeho posteli modlila, aby zomrel. Ondrej Nepela žil tak, ako keby neexistoval zajtrajšok

Dara Rolins našla šťastie pri Pavlovi.

Milovala ho stopercentne a zaskočilo ju, čo urobil. Dara Rolins dnes už Rytmusovi nič nevyčíta

Viktor Beránek.

Odhodlaný Viktor Beránek: Nebol to môj definitívny odchod. Niektoré veci sa nedajú umlčať navždy

Josef Trojan vo filme Nepela / Ondrej Nepela v Holiday on Ice s kolegyňou

Tajná dcéra s ním stále cíti spojenie. Ondrej Nepela sa oženil s kráskou, s ktorou mal vydarené manželstvo

Sultanah Nur Diana Petra (Jana Jakoubková)

Jana z Československa sa vydala za sultána. O manželovu priazeň bojovala aj so sokyňou z Moskvy

Dara Rolins našla šťastie pri Pavlovi.

Milovala ho stopercentne a zaskočilo ju, čo urobil. Dara Rolins dnes už Rytmusovi nič nevyčíta

Iveta Malachovská.

Pracovala so svojím egoizmom a výrazne schudla. Iveta Malachovská na obrazovkách žiari, prezradila recept

Ondrej Nepela s partnerom.

Mamička sa pri jeho posteli modlila, aby zomrel. Ondrej Nepela žil tak, ako keby neexistoval zajtrajšok

SLEDUJE NÁS 207 153 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Desať dní po pôrode urobila najväčšiu chybu v živote. Agentka Scullyová dnes už vie, ako sa mala zachovať

Gillian Anderson / Jej dcéra Piper.
Gillian Anderson / Jej dcéra Piper. — Foto: Instagram @gilliana, bpmarumaru

Známa herečka čakala svoje prvé dieťa v čase, keď bola na vrchole slávy.

Bola vystrašená, že príde o prácu, a tak urobila niečo riskantné. Reč je o Gillian Anderson, slávnej agentke Scullyovej z kultového seriálu Akty X, ktorý sa natáčal práve v čase, keď herečka čakala dcéru Piper. Tá potom vyrastala prakticky na pľaci a ako umelkyňa priznala pre Today show, dnes to považuje za svoju najväčšiu chybu v živote.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Gillian Anderson (@gilliana)

Vyrástla v karavane

Predstaviteľka agentky Scullyovej je matkou troch detí. Prvorodenú dcéru Piper má zo vzťahu s režisérom Clydom Klotzom, s ktorým jej to však nevyšlo a po pár rokoch manželstva nasledoval rozvod. Synov Oscara a Felixa má zase zo vzťahu s Markom Griffitsom.

V čase, keď pod srdcom nosila Piper, natáčala kultový seriál Akty X a bola na vrchole slávy. Vtedy urobila rozhodnutie, ktoré dnes považuje za veľkú chybu. „Myslím, že keby som sa necítila tak previnilo, že som otehotnela počas prvej sezóny, možno by som sa o seba starala lepšie a bola by som ohľaduplnejšia k tomu, čo potrebujem. Bola som vtedy taká vystrašená, že prídem o prácu, že som urobila všetko, čo mi povedali. Takže áno, vrátila som sa desať dní po cisárskom reze,“ priznala v rozhovore slávna herečka.

Superženy

Jej dcéra tak vyrastala prakticky na pľaci, z čoho Gillian Anderson radosť nemá. „Moja dcéra v podstate vyrástla v karavane,“ uviedla ešte v roku 2020 pre magazín Bustle a dodala, že malá Piper sa hrala v štúdiu alebo tam, kde práve točili, a šibrinkovala s rôznymi rekvizitami, ktoré sa používali pri nakrúcaní. „Bol to šialený spôsob, ako byť matkou, ale zároveň ma to naučilo zamerať sa na ňu, keď bola so mnou,“ zaspomínala si na minulosť umelkyňa.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

Úspešnú firmu má už 11 rokov.

Slovenka podnikajúca v Írsku: Po škole som poslala sto žiadostí o job, nik sa neozval. Íri ma zobrali okamžite

Od šestnástich rokov brigádovala v zahraničí, dnes má…

Odmalička túžila byť zdravotnou sestrou, no kádrový profil zamiešal karty. Anna Štúriková sa svojho sna nikdy nevzdala.

Pre nespokojné sestry má radu. Anna Štúriková sa stará o pacientov 40 rokov, aj pri manželovi stála do konca

Dlhoročná zdravotná sestra má pre sestry, ktoré zvažujú,…

Deti v škôlkach si namiesto tetovaní všímajú záujem učiteliek. S "pančelkou" Broňou sa nikdy nenudia.

Broňa z detského klubu, kde sú učiteľky potetované: Deti ani rodičia to neriešia, za výzor sa nemá trestať

Detský klub 21. storočia ľudí za výzor netrestá. Učiteľky s výrazným…

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…