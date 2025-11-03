Bol na mieste najväčšej tragédie, o ktorej netušíme. Milan Bez Mapy pri cestách vystupuje z komfortnej zóny - Dobré noviny
Bol na mieste najväčšej tragédie, o ktorej netušíme. Milan Bez Mapy pri cestách vystupuje z komfortnej zóny
Bol na mieste najväčšej tragédie, o ktorej netušíme. Milan Bez Mapy pri cestách vystupuje z komfortnej zóny

Exotika, miesta tragických nehôd aj pohľad na polárnu žiaru. Milan bez mapy cestuje vo veľkom.
Exotika, miesta tragických nehôd aj pohľad na polárnu žiaru. Milan bez mapy cestuje vo veľkom. — Foto: Instagram milan_bezmapy

Cestovateľa Milana Bardúna sledujú státisíce ľudí.

Ktovie, čo si myslel Milan Bardún, keď pred dvanástimi rokmi založil blog Bez mapy. Pravdepodobne netušil, že sa zo stránky o cestovaní stane jeden z najznámejších slovenských travel blogov a z neho slovenský Marco Polo digitálnej doby. Na sociálnych sieťach neukazuje len svoj život – život celoročného cestovateľa, ale cestovateľom ponúka skvelé tipy, ako na cestovaní ušetriť, prípadne, v ktorých destináciách sa oplatí si dopriať. Varuje pred tým, na čo si dávať pozor v jednotlivých krajinách a sem-tam sa s čitateľmi podelí s myšlienkami o živote. 

Na Instagrame ho sleduje viac ako dvestotisíc followerov, spolupracuje so svetovými značkami a jeho život je dôkazom, že vášeň pre cestovanie sa môže z obyčajného koníčka premeniť na úspešnú kariéru. Na svojich nespočetných cestách spoznáva aj zahraničné tradície, kultúrne zvyklosti iných národností a objavuje nové chute, pretože zaujimavé jedlá vždy rád ochutná. Milan bez mapy si cestovanie jednoducho užíva so všetkým, čo k nemu patrí. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Milan Bez Mapy (@milan_bezmapy)

Kočovný život

Milan bez mapy pochádza z Nitry, no stretnúť ste ho mohli doslova hocikde. V exotických krajinách, na pláži, na horách, dokonca aj v Michalovciach. Počas štúdia žurnalistiky si založil blog, kde sa s čitateľmi delil o svoje prvé cestovateľské zážitky. Namiesto klasických turistických ciest sa rozhodol objavovať miesta, ktoré nenájdete v sprievodcoch – tak vlastne vznikol názov Bez mapy. Popri všetkých aktivitách sa mu podarilo napísať knihu Influencer, stal sa dvojnásobným víťazom Social Awards a v rokoch 2023 a 2024 sa objavil v rebríčku Forbes TOP 10 najvplyvnejších influencerov. Dnes je najoceňovanejším slovenským travel blogerom. Pritom všetko, čo dosiahol, odštartoval celkom bežný koníček  –  cestovanie.

Inšpiratívne na Milanovom príbehu je najmä to, že sa jeho hobby postupne premenilo na plnohodnotnú prácu. Mnohí úspešní podnikatelia začínali podobne. Z Milana sa tak stal digitálny nomád a svoj blog premenil na platformu, ktorá mu umožňuje cestovať po svete a zároveň zarábať. Venuje sa písaniu článkov, tvorbe videí, spolupracuje s cestovnými kanceláriami a známymi značkami. Prednáša o tom, ako si vybudovať kariéru v online priestore – svoje nápady si nenecháva pre seba a informácie, o ktoré sa delí s verejnosťou, sú pre menej skúsených cestovateľov veľmi užitočné. Jeho blog tým získava aj edukatívny charakter. 

Milan Bardún alias Milan bez mapy
Prečítajte si tiež: Na ulici ho zastavujú deti a chcú podpis. Milan Bez Mapy sa preto rozhodol, že si dá pozor na jednu vec

Autenticita predáva

