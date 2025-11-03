Bol na mieste najväčšej tragédie, o ktorej netušíme. Milan Bez Mapy pri cestách vystupuje z komfortnej zóny
Cestovateľa Milana Bardúna sledujú státisíce ľudí.
Ktovie, čo si myslel Milan Bardún, keď pred dvanástimi rokmi založil blog Bez mapy. Pravdepodobne netušil, že sa zo stránky o cestovaní stane jeden z najznámejších slovenských travel blogov a z neho slovenský Marco Polo digitálnej doby. Na sociálnych sieťach neukazuje len svoj život – život celoročného cestovateľa, ale cestovateľom ponúka skvelé tipy, ako na cestovaní ušetriť, prípadne, v ktorých destináciách sa oplatí si dopriať. Varuje pred tým, na čo si dávať pozor v jednotlivých krajinách a sem-tam sa s čitateľmi podelí s myšlienkami o živote.
Na Instagrame ho sleduje viac ako dvestotisíc followerov, spolupracuje so svetovými značkami a jeho život je dôkazom, že vášeň pre cestovanie sa môže z obyčajného koníčka premeniť na úspešnú kariéru. Na svojich nespočetných cestách spoznáva aj zahraničné tradície, kultúrne zvyklosti iných národností a objavuje nové chute, pretože zaujimavé jedlá vždy rád ochutná. Milan bez mapy si cestovanie jednoducho užíva so všetkým, čo k nemu patrí.
Kočovný život
Milan bez mapy pochádza z Nitry, no stretnúť ste ho mohli doslova hocikde. V exotických krajinách, na pláži, na horách, dokonca aj v Michalovciach. Počas štúdia žurnalistiky si založil blog, kde sa s čitateľmi delil o svoje prvé cestovateľské zážitky. Namiesto klasických turistických ciest sa rozhodol objavovať miesta, ktoré nenájdete v sprievodcoch – tak vlastne vznikol názov Bez mapy. Popri všetkých aktivitách sa mu podarilo napísať knihu Influencer, stal sa dvojnásobným víťazom Social Awards a v rokoch 2023 a 2024 sa objavil v rebríčku Forbes TOP 10 najvplyvnejších influencerov. Dnes je najoceňovanejším slovenským travel blogerom. Pritom všetko, čo dosiahol, odštartoval celkom bežný koníček – cestovanie.
Inšpiratívne na Milanovom príbehu je najmä to, že sa jeho hobby postupne premenilo na plnohodnotnú prácu. Mnohí úspešní podnikatelia začínali podobne. Z Milana sa tak stal digitálny nomád a svoj blog premenil na platformu, ktorá mu umožňuje cestovať po svete a zároveň zarábať. Venuje sa písaniu článkov, tvorbe videí, spolupracuje s cestovnými kanceláriami a známymi značkami. Prednáša o tom, ako si vybudovať kariéru v online priestore – svoje nápady si nenecháva pre seba a informácie, o ktoré sa delí s verejnosťou, sú pre menej skúsených cestovateľov veľmi užitočné. Jeho blog tým získava aj edukatívny charakter.