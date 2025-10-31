Takú dobrú úrodu sme tu nemali vyše 50 rokov. Obľúbená surovina Slovákov zlacnie až o polovicu - Dobré noviny
Takú dobrú úrodu sme tu nemali vyše 50 rokov. Obľúbená surovina Slovákov zlacnie až o polovicu
Ondřej Vetchý našiel šťastie pri Irene.

Keď písali o milenke, išiel na súd. Ondřej Vetchý je roky s misskou, ktorá pozná tajomstvo šťastného vzťahu

Takú dobrú úrodu sme tu nemali vyše 50 rokov. Obľúbená surovina Slovákov zlacnie až o polovicu

Hojný rok nie je len slovenskou záležitosťou.

Tento rok priniesol Slovensku mimoriadne bohatú úrodu zemiakov, takú, akú sme tu nezažili viac než polstoročie. Farmárom sa podarilo vyzbierať úrodu napriek chladnému a daždivému počasiu a ohlasujú, že zemiakov sa urodilo až toľko, že ich je prebytok. Prebytok zemiakov má vplyv aj na ceny, ktorým sa potešia mnohí Slováci.

Cena za kilo

„Tohtoročná úroda bola podstatne lepšia ako minulý rok,“ povedal pre tvnoviny.sk predseda biofarmy PPD Liptovská Teplička Stanislav Michalica. Zatiaľ čo minulý rok farmári získali približne 15 ton z hektára, tento rok dosahujú až 35 ton. „Keď sme to rozpočítali na produkciu, znižovali sme cenu. Minulý rok sme predávali zemiaky po eure za kilogram, tento rok to bude 60 centov za kilogram,“ vysvetlil Michalica.

Prečítajte si tiež: Na jednu vec pri ich príprave nesmiete zabudnúť. Zemiakové placky od šéfkuchára Paulusa si vychutná každý

Hojný rok však nie je len slovenskou záležitosťou. „Celá EÚ, tie veľké pestovateľské krajiny, hlásia veľmi dobrú úrodu a očakáva sa nadprodukcia. Nadúroda vždy robí tlak aj na ceny,“ uviedla pre Markízu hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Jana Holéciová, podľa ktorej je cieľom, aby sa v slovenských obchodoch presadila najmä lokálna produkcia, ktorá je veľmi kvalitná. Slovenskí pestovatelia to však nebudú mať jednoduché.

Umyté verzus neumyté

„Konkurencia je vysoká a ceny sú všade nízke,“ upozornil v rozhovore pre FreshPlaza Jurgen Duthoo z belgickej spoločnosti Warnez NV, ktorá sa zaoberá balením, exportom a distribúciou zemiakov. Expert vysvetlil, že na trhu vznikajú aj rozdiely v cenách podľa kvality. Umyté zemiaky a vhodné do maloobchodu dosahujú vyššie ceny ako štandardné neumyté.

„Niektorí zákazníci, napríklad z východnej Európy, špeciálne potrebujú umyté zemiaky a sú ochotní zaplatiť až o 20 centov viac za kilo,“ dodal na záver s tým, že tohtoročný prebytok zemiakov má už teraz výrazný vplyv na ceny. Dnes už zemiaky viete kúpiť aj za polovicu menej, než tomu bolo pred rokom.

Prečítajte si tiež: VIDEO: Zemiakové brigády sa vrátili na východ Slovenska. Samozber prilákal na pole všetky generácie

