Sú z tvarohu a vzhľadom očaria všetky deti. Bosorkine prsty servírujte s ingredienciou, ktorá ich dotvorí
Dobré noviny
Sú z tvarohu a vzhľadom očaria všetky deti. Bosorkine prsty servírujte s ingredienciou, ktorá ich dotvorí
Sú z tvarohu a vzhľadom očaria všetky deti. Bosorkine prsty servírujte s ingredienciou, ktorá ich dotvorí

Ilustračné foto / Bosorkine prsty.
Ilustračné foto / Bosorkine prsty. — Foto: Freepik/freepik, Instagram/iba.easy.recepty

Túto slanú chuťovku pripravíte doslova za pár minút.

Halloween, ktorý pripadá na noc z 31. októbra na 1. novembra, sa tradične oslavuje najmä v anglicky hovoriacich krajinách a v zámorí. Ak sa však v predvečer Sviatku všetkých svätých tiež radi prezliekate do kostýmov alebo tento deň vaše deti slávia v škole, určite si zamilujete tento jednoduchý recept. Poteší malých aj veľkých a zaručene zaujme všetkých spolužiakov.

Postačí vám len pár ingrediencií, ktoré stačí správne vytvarovať a na tanieri sa objaví pochúťka, ktorá dokonale dotvorí halloweensku atmosféru. Recept ocenia najmä tí, ktorí chcú občerstvením zapadnúť k výzdobe celého priestoru, no zároveň neplánujú pri prípravách stráviť celý deň.

Ilustračné foto.
Ilustračné foto. Foto: Freepik/rawpixel.com

„Bosorkine prsty z tvarohového cesta si pripravujeme ako slaný snack už tradične každý rok,“ pripomenuli svojim fanúšikom na Instagrame dve nadšené amatérske kuchárky, ktoré sa o svoje kulinárske nápady rady delia aj s verejnosťou.

Bosorkine prsty podľa Si & Si:

