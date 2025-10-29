Sú z tvarohu a vzhľadom očaria všetky deti. Bosorkine prsty servírujte s ingredienciou, ktorá ich dotvorí
Túto slanú chuťovku pripravíte doslova za pár minút.
Halloween, ktorý pripadá na noc z 31. októbra na 1. novembra, sa tradične oslavuje najmä v anglicky hovoriacich krajinách a v zámorí. Ak sa však v predvečer Sviatku všetkých svätých tiež radi prezliekate do kostýmov alebo tento deň vaše deti slávia v škole, určite si zamilujete tento jednoduchý recept. Poteší malých aj veľkých a zaručene zaujme všetkých spolužiakov.
Postačí vám len pár ingrediencií, ktoré stačí správne vytvarovať a na tanieri sa objaví pochúťka, ktorá dokonale dotvorí halloweensku atmosféru. Recept ocenia najmä tí, ktorí chcú občerstvením zapadnúť k výzdobe celého priestoru, no zároveň neplánujú pri prípravách stráviť celý deň.
„Bosorkine prsty z tvarohového cesta si pripravujeme ako slaný snack už tradične každý rok,“ pripomenuli svojim fanúšikom na Instagrame dve nadšené amatérske kuchárky, ktoré sa o svoje kulinárske nápady rady delia aj s verejnosťou.