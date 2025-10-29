Záhadní modrí psi z Černobyľa fascinujú svet. Nie sú to mutanti, vravia experti, ktorí vysvetlili záhadu
Pravda je menej desivá, než sa zdá.
Nie je to úplne dobrá správa, ale rozhodne patrí medzi tie, ktoré fascinuje celý svet. V uzavretej zóne v Černobyle, kde pred takmer 40 rokmi došlo k jednej z najväčších jadrových katastrof v dejinách, sa objavili psy s modrou srsťou. Experti upokojujú verejnosť a hovoria, že nejde o mutantov.
Potomkovia opustených psov
Znie to ako scéna zo sci-fi filmu, no ide o realitu, ktorú nedávno zaznamenali opatrovatelia tamojších zvierat. Skupina Psy z Černobyľa (Dogs of Chernobyl), ktorá sa o túlavé psy v zakázanej zóne stará, zverejnila video, na ktorom je vidieť viacero svoriek a v každej z nich bol aspoň jeden úplne modrý jedinec. „Minulý týždeň modrí neboli. Nevieme, prečo sa to stalo, a snažíme sa ich odchytiť, aby sme zistili, čo sa deje,“ uviedol tím v popise videa na sociálnej sieti X.
Ako uviedol denník Daily Mail, tieto psy sú potomkami domácich miláčikov, ktorých museli obyvatelia Pripjati a okolia po havárii v roku 1986 nechať za sebou. Odvtedy v uzavretej zóne žije približne 700 psov, ktoré sa prispôsobili drsným podmienkam a životu bez ľudí. Organizácia Dogs of Chernobyl, fungujúca pod záštitou nadácie Clean Futures Fund, sa im snaží pomáhať – sterilizuje, očkuje a kŕmi ich, aby populáciu udržala pod kontrolou. Od roku 2017 takto ošetrili viac než tisíc psov a mačiek.
Záhada modrých psov
Po výbuchu reaktora sa z Černobyľa a okolia muselo vysťahovať viac ako 120-tisíc ľudí. Oblasť zostala uzavretá a neprístupná, no príroda si ju pomaly vzala späť. Práve neprítomnosť ľudí umožnila, aby sa tamojšia príroda postupne zotavila a niektoré druhy zvierat dokonca prosperujú viac než pred haváriou. Preto teraz mnohých prekvapila prítomnosť modrých psov.
Niektorí ľudia sa obávali, že ide o dôsledok mutácie po rokoch vystavenia radiácii, iní si mysleli, že ich srsť zmenila farbu vplyvom znečistenia alebo chemických látok v okolí elektrárne. Zábery psov s jasne modrou srsťou sa rýchlo rozšírili po internete a vyvolali vlnu otázok aj špekulácií – čo sa v Černobyle vlastne deje?