Záhadní modrí psi z Černobyľa fascinujú svet. Nie sú to mutanti, vravia experti, ktorí vysvetlili záhadu - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Záhadní modrí psi z Černobyľa fascinujú svet. Nie sú to mutanti, vravia experti, ktorí vysvetlili záhadu
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Josef Trojan vo filme Nepela / Ondrej Nepela v Holiday on Ice s kolegyňou

Tajná dcéra s ním stále cíti spojenie. Ondrej Nepela sa oženil s kráskou, s ktorou mal vydarené manželstvo

Antónia Lišková má krásny vzťah s dcérou.

Keď rodičom nechala list na rozlúčku, roky sa s ňou nebavili. Antónia Lišková si v jednej chvíli musela vybrať

Dara Rolins našla šťastie pri Pavlovi.

Milovala ho stopercentne a zaskočilo ju, čo urobil. Dara Rolins dnes už Rytmusovi nič nevyčíta

Ondrej Nepela s partnerom.

Mamička sa pri jeho posteli modlila, aby zomrel. Ondrej Nepela žil tak, ako keby neexistoval zajtrajšok

Viktor Beránek.

Odhodlaný Viktor Beránek: Nebol to môj definitívny odchod. Niektoré veci sa nedajú umlčať navždy

Sultanah Nur Diana Petra (Jana Jakoubková)

Jana z Československa sa vydala za sultána. O manželovu priazeň bojovala aj so sokyňou z Moskvy

Dara Rolins našla šťastie pri Pavlovi.

Milovala ho stopercentne a zaskočilo ju, čo urobil. Dara Rolins dnes už Rytmusovi nič nevyčíta

Josef Trojan vo filme Nepela / Ondrej Nepela v Holiday on Ice s kolegyňou

Tajná dcéra s ním stále cíti spojenie. Ondrej Nepela sa oženil s kráskou, s ktorou mal vydarené manželstvo

Antónia Lišková má krásny vzťah s dcérou.

Keď rodičom nechala list na rozlúčku, roky sa s ňou nebavili. Antónia Lišková si v jednej chvíli musela vybrať

Ondrej Nepela s partnerom.

Mamička sa pri jeho posteli modlila, aby zomrel. Ondrej Nepela žil tak, ako keby neexistoval zajtrajšok

Sultanah Nur Diana Petra (Jana Jakoubková)

Jana z Československa sa vydala za sultána. O manželovu priazeň bojovala aj so sokyňou z Moskvy

Hana Lasicová s partnerom Jamiem.

Keď ju stretol v kuchyni, nič krajšie nevidel. Hana Lasicová našla šťastie po 18 rokoch odlúčenia

Dara Rolins našla šťastie pri Pavlovi.

Milovala ho stopercentne a zaskočilo ju, čo urobil. Dara Rolins dnes už Rytmusovi nič nevyčíta

Iveta Malachovská.

Pracovala so svojím egoizmom a výrazne schudla. Iveta Malachovská na obrazovkách žiari, prezradila recept

Josef Trojan vo filme Nepela / Ondrej Nepela v Holiday on Ice s kolegyňou

Tajná dcéra s ním stále cíti spojenie. Ondrej Nepela sa oženil s kráskou, s ktorou mal vydarené manželstvo

SLEDUJE NÁS 207 163 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Záhadní modrí psi z Černobyľa fascinujú svet. Nie sú to mutanti, vravia experti, ktorí vysvetlili záhadu

— Foto: X - Dogs of Chernobyl

Pravda je menej desivá, než sa zdá.

Nie je to úplne dobrá správa, ale rozhodne patrí medzi tie, ktoré fascinuje celý svet. V uzavretej zóne v Černobyle, kde pred takmer 40 rokmi došlo k jednej z najväčších jadrových katastrof v dejinách, sa objavili psy s modrou srsťou. Experti upokojujú verejnosť a hovoria, že nejde o mutantov.

Potomkovia opustených psov

Znie to ako scéna zo sci-fi filmu, no ide o realitu, ktorú nedávno zaznamenali opatrovatelia tamojších zvierat. Skupina Psy z Černobyľa (Dogs of Chernobyl), ktorá sa o túlavé psy v zakázanej zóne stará, zverejnila video, na ktorom je vidieť viacero svoriek a v každej z nich bol aspoň jeden úplne modrý jedinec. „Minulý týždeň modrí neboli. Nevieme, prečo sa to stalo, a snažíme sa ich odchytiť, aby sme zistili, čo sa deje,“ uviedol tím v popise videa na sociálnej sieti X.

Alexej Anenko, Valerij Bespalov a Borisa Baranov / Seriál Černobyľ
Prečítajte si tiež: Vošli do rádioaktívnej vody, aby zabránili megavýbuchu. Toto je skutočný príbeh troch potápačov z Černobyľu

Ako uviedol denník Daily Mail, tieto psy sú potomkami domácich miláčikov, ktorých museli obyvatelia Pripjati a okolia po havárii v roku 1986 nechať za sebou. Odvtedy v uzavretej zóne žije približne 700 psov, ktoré sa prispôsobili drsným podmienkam a životu bez ľudí. Organizácia Dogs of Chernobyl, fungujúca pod záštitou nadácie Clean Futures Fund, sa im snaží pomáhať – sterilizuje, očkuje a kŕmi ich, aby populáciu udržala pod kontrolou. Od roku 2017 takto ošetrili viac než tisíc psov a mačiek.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Dogs of Chernobyl Official (@dogsofchernobyl1)

Záhada modrých psov

Po výbuchu reaktora sa z Černobyľa a okolia muselo vysťahovať viac ako 120-tisíc ľudí. Oblasť zostala uzavretá a neprístupná, no príroda si ju pomaly vzala späť. Práve neprítomnosť ľudí umožnila, aby sa tamojšia príroda postupne zotavila a niektoré druhy zvierat dokonca prosperujú viac než pred haváriou. Preto teraz mnohých prekvapila prítomnosť modrých psov.

Ilustračná fotografia.
Prečítajte si tiež: Matka ho nazvala monštrom a odložila k sirotincu. Tima navždy poznačil Černobyľ, zmysel života však našiel

Niektorí ľudia sa obávali, že ide o dôsledok mutácie po rokoch vystavenia radiácii, iní si mysleli, že ich srsť zmenila farbu vplyvom znečistenia alebo chemických látok v okolí elektrárne. Zábery psov s jasne modrou srsťou sa rýchlo rozšírili po internete a vyvolali vlnu otázok aj špekulácií – čo sa v Černobyle vlastne deje?

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

Úspešnú firmu má už 11 rokov.

Slovenka podnikajúca v Írsku: Po škole som poslala sto žiadostí o job, nik sa neozval. Íri ma zobrali okamžite

Od šestnástich rokov brigádovala v zahraničí, dnes má…

Odmalička túžila byť zdravotnou sestrou, no kádrový profil zamiešal karty. Anna Štúriková sa svojho sna nikdy nevzdala.

Pre nespokojné sestry má radu. Anna Štúriková sa stará o pacientov 40 rokov, aj pri manželovi stála do konca

Dlhoročná zdravotná sestra má pre sestry, ktoré zvažujú,…

Deti v škôlkach si namiesto tetovaní všímajú záujem učiteliek. S "pančelkou" Broňou sa nikdy nenudia.

Broňa z detského klubu, kde sú učiteľky potetované: Deti ani rodičia to neriešia, za výzor sa nemá trestať

Detský klub 21. storočia ľudí za výzor netrestá. Učiteľky s výrazným…

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…