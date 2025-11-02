Maslové, krehké a ideálne ku káve. Sušienky foodblogerky Sandry sú tak dobré, že ani nestihnú vychladnúť
Pri pečení sa neponáhľajte, cesto treba nechať aspoň hodinu odpočívať v chladničke.
Varí od útleho detstva a v kuchyni je tak doma, že svojimi receptami inšpiruje aj ostatných. Foodblogerka Sandra Hrircová natáča videá, bloguje, zdieľa tipy z kuchyne na sociálnych sieťach a jej vášeň pre dobré jedlo neustále rastie. Vraví, že život je príliš krátky na to, aby robila niečo, čo ju nebaví a presne podľa toho aj žije.
Sušienky, ktoré nepotešia len deti
„Začala som sa venovať fotografovaniu jedla. Mojim cieľom je priblížiť vám pomocou fotografie jeho chuť a vôňu. Jednoducho som sa zamilovala do jedla a verím, že túto lásku budete cítiť aj vy,“ píše na svojom blogu nadšená kuchárka.
Nedávno prišla s nápadom, ako si spríjemniť nadchádzajúce obdobie roka aj na tanieri. Z jednoduchého receptu, ktorý zvládnu aj menej skúsení pekári či cukrári, sa jej podarilo vytvoriť milé a tematické sušienky, ktoré potešia nielen deti.
„Čo by to bol za Halloween bez poriadnej dávky maslových sušienok? Jednoduché, voňavé a také dobré, že zmiznú hneď po upečení. Maslové, krehké a ideálne ku káve, čaju alebo len tak – pretože Halloween si zaslúži aj niečo sladké,“ napísala Sandra k svojmu receptu.