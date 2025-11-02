Maslové, krehké a ideálne ku káve. Sušienky foodblogerky Sandry sú tak dobré, že ani nestihnú vychladnúť - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Maslové, krehké a ideálne ku káve. Sušienky foodblogerky Sandry sú tak dobré, že ani nestihnú vychladnúť
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Barbora Andrešičová v seriáli Dunaj, k vašim službám / S partnerom Tomášom

Vďaka Studenkovej nie je len jeho priateľkou. Baša Andrešičová našla šťastie pri polepšenom sukničkárovi

Ondřej Vetchý našiel šťastie pri Irene.

Keď písali o milenke, išiel na súd. Ondřej Vetchý je roky s misskou, ktorá pozná tajomstvo šťastného vzťahu

Josef Trojan vo filme Nepela / Ondrej Nepela v Holiday on Ice s kolegyňou

Tajná dcéra s ním stále cíti spojenie. Ondrej Nepela sa oženil s kráskou, s ktorou mal vydarené manželstvo

Andy Timková v Teleráne / S manželom Stanom

Vyber si mladší model, radili jej mužovi. Andy Timková rozbila rodinu, ale so Stankom si odpustili

Jaro Filip s manželkou Evou.

Keď išli na rande, požičal si od nej 50 korún. Jaro Filip vďaka Evičke mohol odžiť tri životy

Ondřej Vetchý našiel šťastie pri Irene.

Keď písali o milenke, išiel na súd. Ondřej Vetchý je roky s misskou, ktorá pozná tajomstvo šťastného vzťahu

Barbora Andrešičová v seriáli Dunaj, k vašim službám / S partnerom Tomášom

Vďaka Studenkovej nie je len jeho priateľkou. Baša Andrešičová našla šťastie pri polepšenom sukničkárovi

Josef Trojan vo filme Nepela / Ondrej Nepela v Holiday on Ice s kolegyňou

Tajná dcéra s ním stále cíti spojenie. Ondrej Nepela sa oženil s kráskou, s ktorou mal vydarené manželstvo

Ondrej Nepela s partnerom.

Mamička sa pri jeho posteli modlila, aby zomrel. Ondrej Nepela žil tak, ako keby neexistoval zajtrajšok

Antónia Lišková má krásny vzťah s dcérou.

Keď rodičom nechala list na rozlúčku, roky sa s ňou nebavili. Antónia Lišková si v jednej chvíli musela vybrať

Ondřej Vetchý našiel šťastie pri Irene.

Keď písali o milenke, išiel na súd. Ondřej Vetchý je roky s misskou, ktorá pozná tajomstvo šťastného vzťahu

Josef Trojan vo filme Nepela / Ondrej Nepela v Holiday on Ice s kolegyňou

Tajná dcéra s ním stále cíti spojenie. Ondrej Nepela sa oženil s kráskou, s ktorou mal vydarené manželstvo

Barbora Andrešičová v seriáli Dunaj, k vašim službám / S partnerom Tomášom

Vďaka Studenkovej nie je len jeho priateľkou. Baša Andrešičová našla šťastie pri polepšenom sukničkárovi

Dara Rolins našla šťastie pri Pavlovi.

Milovala ho stopercentne a zaskočilo ju, čo urobil. Dara Rolins dnes už Rytmusovi nič nevyčíta

Sultanah Nur Diana Petra (Jana Jakoubková)

Jana z Československa sa vydala za sultána. O manželovu priazeň bojovala aj so sokyňou z Moskvy

SLEDUJE NÁS 207 136 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Maslové, krehké a ideálne ku káve. Sušienky foodblogerky Sandry sú tak dobré, že ani nestihnú vychladnúť

Sandra Hricová / Masloví duchovia.
Sandra Hricová / Masloví duchovia. — Foto: Instagram/varime.blog

Pri pečení sa neponáhľajte, cesto treba nechať aspoň hodinu odpočívať v chladničke.

Varí od útleho detstva a v kuchyni je tak doma, že svojimi receptami inšpiruje aj ostatných. Foodblogerka Sandra Hrircová natáča videá, bloguje, zdieľa tipy z kuchyne na sociálnych sieťach a jej vášeň pre dobré jedlo neustále rastie. Vraví, že život je príliš krátky na to, aby robila niečo, čo ju nebaví a presne podľa toho aj žije.

Sušienky, ktoré nepotešia len deti

„Začala som sa venovať fotografovaniu jedla. Mojim cieľom je priblížiť vám pomocou fotografie jeho chuť a vôňu. Jednoducho som sa zamilovala do jedla a verím, že túto lásku budete cítiť aj vy,“ píše na svojom blogu nadšená kuchárka.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Sandra Hricová | VARÍME (@varime.blog)

Nedávno prišla s nápadom, ako si spríjemniť nadchádzajúce obdobie roka aj na tanieri. Z jednoduchého receptu, ktorý zvládnu aj menej skúsení pekári či cukrári, sa jej podarilo vytvoriť milé a tematické sušienky, ktoré potešia nielen deti.

Jamie Oliver a jeho jesenný kokteil.
Prečítajte si tiež: Chutí ako jeseň a je ťažké ho nemilovať. Kokteil Jamieho Olivera má správnu textúru vďaka jednej prísade

„Čo by to bol za Halloween bez poriadnej dávky maslových sušienok? Jednoduché, voňavé a také dobré, že zmiznú hneď po upečení. Maslové, krehké a ideálne ku káve, čaju alebo len tak – pretože Halloween si zaslúži aj niečo sladké,“ napísala Sandra k svojmu receptu.

Masloví duchovia podľa Sandry:

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

Úspešnú firmu má už 11 rokov.

Slovenka podnikajúca v Írsku: Po škole som poslala sto žiadostí o job, nik sa neozval. Íri ma zobrali okamžite

Od šestnástich rokov brigádovala v zahraničí, dnes má…

Odmalička túžila byť zdravotnou sestrou, no kádrový profil zamiešal karty. Anna Štúriková sa svojho sna nikdy nevzdala.

Pre nespokojné sestry má radu. Anna Štúriková sa stará o pacientov 40 rokov, aj pri manželovi stála do konca

Dlhoročná zdravotná sestra má pre sestry, ktoré zvažujú,…

Deti v škôlkach si namiesto tetovaní všímajú záujem učiteliek. S "pančelkou" Broňou sa nikdy nenudia.

Broňa z detského klubu, kde sú učiteľky potetované: Deti ani rodičia to neriešia, za výzor sa nemá trestať

Detský klub 21. storočia ľudí za výzor netrestá. Učiteľky s výrazným…

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…