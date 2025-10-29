Vaše topánky môžu prežiť dva životy a niekomu pomôcť. Ekocharita predstavuje pomoc, ktorá má zmysel
Zmysluplný projekt môže pomôcť dvakrát.
Dávate svojim topánkam šancu na druhý život? Jeden zaujímavý projekt spájajúci módu, ekológiu a konkrétnu pomoc, to robí. Jednoduché riešenie môže mať veľký spoločenský aj ekologický dopad.
Recyklácia znamená druhý život
Módna influencerka a ambasádorka projektu Ivana Antal v rozhovore pre Akčné ženy vysvetlila, ako sa z lacného lovu v secondhandoch stal zodpovedný životný štýl. „Dnes už nenakupujem veľa, ale premyslene. Pýtam sa: dokážem ten kúsok vynosiť?” uviedla v podcaste Akčných žien. S entuziazmom vyrozprávala svoj inšpiratívny príbeh. Jej láska k nákupom v sekáčoch sa prirodzene spojila s láskou k recyklácii a vyvrcholila v projekte Dajte svojim topánkam druhú šancu.
Opísala, ako topánky, ktoré už nevyužíva, pravidelne nosieva do zberných boxov, čím motivuje aj svoju rodinu - a snáď aj ostatných, podobne zmýšľajúcich ľudí. Ekológia predsa už dávno nie je žiadnym trendom. Všetci dnes rozumejú jej globálnemu významu, preto pomaly preniká do našich každodenných životov.
Ľudia, ktorí podobne ako Ivana, myslia na životné prostredie, bežne hľadajú budúcich majiteľov svojich šiat a topánok v online inzerciách. Projekt ekocharity proces zjednodušil - stačí topánky priniesť do boxu priamo v predajni istej známej značky, o ostatné sa starať nemusíte. „Stačí ich zviazať, vložiť do dreveného boxu pri pokladni a je hotovo,” v krátkosti opísala Ivana. „Ekocharity následne zabezpečí triedenie, čistenie a dezinfekciu, a topánky sa vydajú na novú cestu. Niektoré poputujú priamo do komunít, iné sa predajú a zisk opäť podporí charitu. Len v roku 2024 sa takto podarilo zachrániť viac ako 12 000 párov topánok," uviedol portál. Nečakane vysoké číslo teda pomohlo už mnohým ľuďom.