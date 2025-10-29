Vaše topánky môžu prežiť dva životy a niekomu pomôcť. Ekocharita predstavuje pomoc, ktorá má zmysel - Dobré noviny
Dobré noviny
Vaše topánky môžu prežiť dva životy a niekomu pomôcť. Ekocharita predstavuje pomoc, ktorá má zmysel
Vaše topánky môžu prežiť dva životy a niekomu pomôcť. Ekocharita predstavuje pomoc, ktorá má zmysel

Ilustračné foto.
Ilustračné foto. — Foto: Pexels

Zmysluplný projekt môže pomôcť dvakrát. 

Dávate svojim topánkam šancu na druhý život? Jeden zaujímavý projekt spájajúci módu, ekológiu a konkrétnu pomoc, to robí. Jednoduché riešenie môže mať veľký spoločenský aj ekologický dopad. 

Recyklácia znamená druhý život

Módna influencerka a ambasádorka projektu Ivana Antal v rozhovore pre Akčné ženy vysvetlila, ako sa z lacného lovu v secondhandoch stal zodpovedný životný štýl. „Dnes už nenakupujem veľa, ale premyslene. Pýtam sa: dokážem ten kúsok vynosiť?” uviedla v podcaste Akčných žien. S entuziazmom vyrozprávala svoj inšpiratívny príbeh. Jej láska k nákupom v sekáčoch sa prirodzene spojila s láskou k recyklácii a vyvrcholila v projekte Dajte svojim topánkam druhú šancu.

Opísala, ako topánky, ktoré už nevyužíva, pravidelne nosieva do zberných boxov, čím motivuje aj svoju rodinu - a snáď aj ostatných, podobne zmýšľajúcich ľudí. Ekológia predsa už dávno nie je žiadnym trendom. Všetci dnes rozumejú jej globálnemu významu, preto pomaly preniká do našich každodenných životov. 

Ľudia, ktorí podobne ako Ivana, myslia na životné prostredie, bežne hľadajú budúcich majiteľov svojich šiat a topánok v online inzerciách. Projekt ekocharity proces zjednodušil - stačí topánky priniesť do boxu priamo v predajni istej známej značky, o ostatné sa starať nemusíte. „Stačí ich zviazať, vložiť do dreveného boxu pri pokladni a je hotovo,” v krátkosti opísala Ivana. „Ekocharity následne zabezpečí triedenie, čistenie a dezinfekciu, a topánky sa vydajú na novú cestu. Niektoré poputujú priamo do komunít, iné sa predajú a zisk opäť podporí charitu. Len v roku 2024 sa takto podarilo zachrániť viac ako 12 000 párov topánok," uviedol portál. Nečakane vysoké číslo teda pomohlo už mnohým ľuďom. 

Úspešnú firmu má už 11 rokov.

Slovenka podnikajúca v Írsku: Po škole som poslala sto žiadostí o job, nik sa neozval. Íri ma zobrali okamžite

Od šestnástich rokov brigádovala v zahraničí, dnes má…

Odmalička túžila byť zdravotnou sestrou, no kádrový profil zamiešal karty. Anna Štúriková sa svojho sna nikdy nevzdala.

Pre nespokojné sestry má radu. Anna Štúriková sa stará o pacientov 40 rokov, aj pri manželovi stála do konca

Dlhoročná zdravotná sestra má pre sestry, ktoré zvažujú,…

Deti v škôlkach si namiesto tetovaní všímajú záujem učiteliek. S "pančelkou" Broňou sa nikdy nenudia.

Broňa z detského klubu, kde sú učiteľky potetované: Deti ani rodičia to neriešia, za výzor sa nemá trestať

Detský klub 21. storočia ľudí za výzor netrestá. Učiteľky s výrazným…

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…