Keď išli na rande, požičal si od nej 50 korún. Jaro Filip vďaka Evičke mohol odžiť tri životy
Dobré noviny
Keď išli na rande, požičal si od nej 50 korún. Jaro Filip vďaka Evičke mohol odžiť tri životy
Keď išli na rande, požičal si od nej 50 korún. Jaro Filip vďaka Evičke mohol odžiť tri životy

Jaro Filip s manželkou Evou.
Jaro Filip s manželkou Evou. — Foto: Instagram - @evicka_evicka_12; Reprofoto RTVS - Radosť zo života

Žene chcel dať postaviť sochu.

V potravinách na nákup bol počas svojho života len dvakrát. Keď ho raz s igelitkou v ruke stretol Milan Lasica, zhrozil sa a skríkol: „Preboha, čo sa stalo Evičke?“ Jaro Filip sa len usmial. Uprostred všetkého chaosu jeho života bola práve Eva tou, ktorá mu vytvárala bezpečný prístav. Manželka, ktorá musela dohliadať na každý jeho krok a sledovať, aby jeho dni nezanikli v cigaretách a notách hudby, sa stala jeho tichou hrdinkou. Bez jej trpezlivosti a nadhľadu by život tohto výnimočného človeka nikdy nemohol byť taký intenzívny, farebný a nezabudnuteľný. Práve ona verila, že Jaro Filip bude nesmrteľný.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Evička Filipová (@evicka_evicka_12)

Otrávený nikotínom

„V živote som neraňajkoval. Vstávať kvôli takej hovadine, ako sú raňajky, to je tristné,“ smial sa Jaro Filip, ktorý glosoval, že z dňa má najradšej noc. Až kým o tretej ráno nešiel spať, fajčil jednu cigaretu za druhou a tvoril tie najväčšie hity. „Načo spať, namiesto spánku stačí vypiť 20 káv a k nim vyfajčiť 200 cigariet!“ hovoril v relácii Noční vtáci človek hromadného výskytu, ktorý s humorom hovoril, že hoci ako malý chcel byť premietačom filmov, v dospelosti nechcel byť nikým iným, iba sebou samým, pretože bol dokonalý.

Milan Lasica.
Prečítajte si tiež: Matka sa ho vzdala, otca našli mŕtveho na ulici. Milan Lasica vedel aj o bolesti hovoriť s nadhľadom

„Mal skvostné momentálne nápady. Aj keď nemal dobrú náladu, humor vždy zvíťazil a vždy mu niečo vtipné napadlo a povedal to, aj keby panovala neviem aká smutná nálada, aj keby bol neviem aký otrávený. Mimochodom, vyzeral permanentne otrávený, ale iba bol pravdepodobne otrávený nikotínom. Pamätám si, že raz mal vážny záchvat, hovoril, že srdcový, lebo sa asi hodinu nedostal k cigarete. Boli sme v lietadle alebo neviem kde. Prišlo mu až zle, že nemôže fajčiť,“ prezradil v knihe Mariana Jaslovského Milan Lasica. Aj ďalší Filipovi priatelia priznali, že to bol jedinečný, hyperaktívny a intenzívny človek.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10228913940423256&set=pb.1532716051.-2207520000&type=3

Láska za 50 korún

„Keď vstúpil do vzťahu, tak sa mu oddal úplne celý. Bol možno niečo ako malé dieťa. Potom prišiel strih a oddal sa niečomu ďalšiemu. Takto pochodil niekoľko druhov umenia, niekoľko profesií, veľmi veľa priateľov, priateliek,“ prezradil v knihe režisér Juraj Nvota. Jeho jedinou istotou bola manželka Evka, ktorú spoznal úplnou náhodou.

