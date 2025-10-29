Zaslúžiš si niekoho iného, povedali jej rodičia. Zuzana Belohorcová chce po rozchode zacieliť svoju energiu - Dobré noviny
Dobré noviny
Zaslúžiš si niekoho iného, povedali jej rodičia. Zuzana Belohorcová chce po rozchode zacieliť svoju energiu
Zaslúžiš si niekoho iného, povedali jej rodičia. Zuzana Belohorcová chce po rozchode zacieliť svoju energiu

Zuzanu Belohorcovú podporili aj rodičia.
Zuzanu Belohorcovú podporili aj rodičia. — Foto: Instagram @ zuzanabelohorcova

Moderátorka a podnikateľ boli spolu približne 16 rokov.

Keď sa pred časom začalo v mediálnych kuloároch pošuškávať, že medzi Zuzanou Belohorcovou a jej manželom Vlastom Hájekom nie je všetko tak, ako by malo byť, moderátorka krízu v manželstve najskôr nechcela priznať.

Po čase sa však ukázalo, že reči o údajnej manželovej nevere boli zrejme pravdivé a napokon aj niekdajšia učiteľka lásky priznala, že medzi ňou a českým podnikateľom je nadobro koniec. Ako sa k celej veci postavili Zuzanini rodičia a čo si myslia o rozvode svojej dcéry, prezradila moderátorka v rozhovore pre portál Topky.sk.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Zuzana Belohorcova (@zuzanabelohorcova)

Aféra so zamestnankyňou

Zuzana a Vlasta tvorili pár zhruba 16 rokov, kým sa pred pár mesiacmi nezačalo povrávať, že medzi oboma partnermi nie je niečo v poriadku a vo vzťahu si prechádzajú krízou. Ich dlhoročné manželstvo sa v základoch otriasalo vraj aj preto, že Zuzanin manžel mal mať podľa portálu Extra.cz aféru so svojou zamestnankyňou.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Zuzana Belohorcova (@zuzanabelohorcova)

„Nejakú dobu sa tu pošuškáva o tom, že idú od seba. Hájek sa má sťahovať z Tenerife, Zuzana tu s deťmi zostáva. Je to milenka, ktorú má mať po celý čas. Teraz je to ale vraj niečo viac,“ prezradil zdroj z okolia páru.

