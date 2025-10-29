Zaslúžiš si niekoho iného, povedali jej rodičia. Zuzana Belohorcová chce po rozchode zacieliť svoju energiu
Moderátorka a podnikateľ boli spolu približne 16 rokov.
Keď sa pred časom začalo v mediálnych kuloároch pošuškávať, že medzi Zuzanou Belohorcovou a jej manželom Vlastom Hájekom nie je všetko tak, ako by malo byť, moderátorka krízu v manželstve najskôr nechcela priznať.
Po čase sa však ukázalo, že reči o údajnej manželovej nevere boli zrejme pravdivé a napokon aj niekdajšia učiteľka lásky priznala, že medzi ňou a českým podnikateľom je nadobro koniec. Ako sa k celej veci postavili Zuzanini rodičia a čo si myslia o rozvode svojej dcéry, prezradila moderátorka v rozhovore pre portál Topky.sk.
Aféra so zamestnankyňou
Zuzana a Vlasta tvorili pár zhruba 16 rokov, kým sa pred pár mesiacmi nezačalo povrávať, že medzi oboma partnermi nie je niečo v poriadku a vo vzťahu si prechádzajú krízou. Ich dlhoročné manželstvo sa v základoch otriasalo vraj aj preto, že Zuzanin manžel mal mať podľa portálu Extra.cz aféru so svojou zamestnankyňou.
„Nejakú dobu sa tu pošuškáva o tom, že idú od seba. Hájek sa má sťahovať z Tenerife, Zuzana tu s deťmi zostáva. Je to milenka, ktorú má mať po celý čas. Teraz je to ale vraj niečo viac,“ prezradil zdroj z okolia páru.