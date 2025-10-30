Jedno gesto zmenilo deň nevidiacej žene. Zvolenčanka Evelyn si za nezištnú pomoc vyslúžila vďaku aj obdiv
Nič nám neujde, keď venujeme čas ľuďom, ktorí potrebujú pomoc, odkazuje Evelyn.
„Pomôž človeku, lebo nevieš, kedy budeš potrebovať pomoc ty.“ Túto vetu si Evelyn prečítala v rannom horoskope a pousmiala sa nad ňou. O pár hodín neskôr však vo zvolenskom obchode pochopila, že niekedy aj najmenšie znamenie dokáže zmeniť deň niekomu, kto to naozaj potrebuje.
Ako uvádza portál Bystricak, mladá Zvolenčanka išla do obchodu nakúpiť. Medzi regálmi si všimla ženu približne vo svojom veku. „Mala paličku, logicky som si uvedomila, že je slepá. Ľudia chodili okolo nej a ona smerovala inam, kam mala,“ napísala Evelyn.
Obyčajné gesto s veľkým významom
Evelyn sa nezastavila len pohľadom. „Chytila som ju za ruku a išla s ňou na nákup a zaviedla ju domov,“ opísala. „A teraz už verím, že keď budem potrebovať pomoc, dúfam, že niekto bude na blízku. Prosím vás, keď vidíte takéto niečo, zastavte sa! Nič nám neujde, keď venujeme čas ľuďom, ktorí potrebujú pomoc,“ dodala vo svojom príspevku.
Pod jej slovami sa okamžite spustila lavína reakcií. Mnohí Zvolenčania napísali, že rodinu, ktorej pani pomohla, osobne poznajú. „Oni sú naši susedia. Panej vždy pomôžem,“ uviedla v komentároch Martina. Evelyn na to odpovedala s úsmevom: „Viem, že sú to susedia, ale sa mi páčilo, ako mi verila napriek tomu, že ma nevidela! A môj hlas... nebudeme sa klamať. Prišlo mi to pekné a mala som čas a aj keby som ho nemala, tak to spravím.“