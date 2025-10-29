Život ho skúša od prvého dňa. Tomáš s rázštepom chrbtice si však vysníval život bez bariér, prosí o pomoc
Pomôžme Tomášovi s rázštepom chrbtice získať prídavný pohon na vozík a uľahčiť každodenný život.
Tomáš je mladý dospelý muž, ktorý od narodenia bojuje s vrodenou chybou chrbtice, známej ako spina bifida, sprevádzanou hydrocefalom. Táto kombinácia ochorení spôsobila Tomášovi rôzne neurologické problémy, zhoršenú pohyblivosť a komplikácie s močovým mechúrom. Napriek tomu, že sa narodil s vážnym zdravotným postihnutím, jeho život je dôkazom obrovskej odolnosti, odvahy a vytrvalosti.
Od narodenia bol Tomáš pod dohľadom špičkových neurochirurgov a neurológov. Ako novorodenec absolvoval prvú operáciu, následne sa liečil pomocou Vojtovej metódy, aby sa kompenzovali poruchy psychomotorického vývinu.
Nikdy sa nevzdal
Chodiť začal až vo veku troch rokov a čoskoro sa objavili epileptické záchvaty, ktoré ho sprevádzali až do jeho 21. roku života. Medzičasom mu diagnostikovali aj Arnold-Chiariho malformáciu, kvôli ktorej musel absolvovať ďalšiu operáciu miechy.
Napriek týmto komplikáciám úspešne dokončil školu pre deti so zdravotným postihnutím a po maturite sa zamestnal na ekonomickom oddelení nemocnice ministerstva vnútra.
Dospelý život Tomáša je plný zodpovedností, no pohyb a presuny sú pre neho výrazne náročnejšie. Jeho chôdza je kolísavá, vyžaduje si stály oporný bod alebo mechanický vozík, ktorý používa na dlhšie vzdialenosti. Už po pár stovkách metrov mu začnú bolieť nohy a chrbát, čo výrazne obmedzuje jeho samostatnosť. Prídavný pohon na jeho mechanický vozík by mu uľahčil presuny do práce, dlhšie prechádzky či výlety a priniesol by mu komfort, ktorý dnes nemá.