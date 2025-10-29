Je rytierom dnešnej doby. Futbalista svetového formátu neobjíma iné ženy, dôvod vás zaručene prekvapí - Dobré noviny
Je rytierom dnešnej doby. Futbalista svetového formátu neobjíma iné ženy, dôvod vás zaručene prekvapí
Je rytierom dnešnej doby. Futbalista svetového formátu neobjíma iné ženy, dôvod vás zaručene prekvapí

Rytieri na bielom koni ešte nevymreli.
Rytieri na bielom koni ešte nevymreli. — Foto: en.wikipedia.org, Facebook Leo Messi,

Je to dlhoročný prejav úcty, ktorý chráni jeho manželku od zbytočných nedorozumení. 

O Lionelovi Messim sa počas jeho života popísalo veľa. Aj keď sa väčšina článkov zameriava na jeho profesionálnu kariéru, čas od času nám nejaký text pripomenie Messiho krásny charakter. Mnohé články ho vykresľujú ako rodinne založeného a extrémne skromného človeka. Celý život dokazuje svoje silné hodnoty a správa sa podľa princípov, ktorým verí. Na oceneniach, peniazoch a sláve mu až tak veľmi nezáleží. 

Nechce zraniť ženu, ktorú miluje

Fanúšikovia si všimli jeden kuriózny detail, o ktorom v minulosti písalo viacero médií. „Vždy, keď na fotografiách pózuje s mužmi, bez problémov im položí ruku na plece, usmieva sa a pôsobí úplne uvoľnene. Ale keď stojí vedľa ženy, vždy si udržuje jasný odstup. Ruky má pri tele alebo vo vreckách, telo mierne odvrátené a absolútne sa ich nedotýka," uviedol portál Akčné ženy.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Leo Messi (@leomessi)

Keď sa ho spýtali na dôvod, Messi jednoducho odpovedal, že rešpektuje ženy a rešpektuje svoju manželku. „Moja žena ma vždy podporovala a sprevádzala,“ uviedol portál Lalala. Ako svetoznáma, a teda veľmi sledovaná celebrita si uvedomuje, že aj nevinná fotografia by mohla viesť k nedorozumeniam, ktorým vie takto predísť. 

Lionel Messi s rodinou a ocenením
Prečítajte si tiež: Pred zrakmi milovanej rodiny sa stal rekordérom. Messi po zisku Zlatej lopty poslal krásny odkaz do neba

Už ste čítali?

Úspešnú firmu má už 11 rokov.

Slovenka podnikajúca v Írsku: Po škole som poslala sto žiadostí o job, nik sa neozval. Íri ma zobrali okamžite

Od šestnástich rokov brigádovala v zahraničí, dnes má…

Odmalička túžila byť zdravotnou sestrou, no kádrový profil zamiešal karty. Anna Štúriková sa svojho sna nikdy nevzdala.

Pre nespokojné sestry má radu. Anna Štúriková sa stará o pacientov 40 rokov, aj pri manželovi stála do konca

Dlhoročná zdravotná sestra má pre sestry, ktoré zvažujú,…

Deti v škôlkach si namiesto tetovaní všímajú záujem učiteliek. S "pančelkou" Broňou sa nikdy nenudia.

Broňa z detského klubu, kde sú učiteľky potetované: Deti ani rodičia to neriešia, za výzor sa nemá trestať

Detský klub 21. storočia ľudí za výzor netrestá. Učiteľky s výrazným…

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…