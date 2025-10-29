Je rytierom dnešnej doby. Futbalista svetového formátu neobjíma iné ženy, dôvod vás zaručene prekvapí
Je to dlhoročný prejav úcty, ktorý chráni jeho manželku od zbytočných nedorozumení.
O Lionelovi Messim sa počas jeho života popísalo veľa. Aj keď sa väčšina článkov zameriava na jeho profesionálnu kariéru, čas od času nám nejaký text pripomenie Messiho krásny charakter. Mnohé články ho vykresľujú ako rodinne založeného a extrémne skromného človeka. Celý život dokazuje svoje silné hodnoty a správa sa podľa princípov, ktorým verí. Na oceneniach, peniazoch a sláve mu až tak veľmi nezáleží.
Nechce zraniť ženu, ktorú miluje
Fanúšikovia si všimli jeden kuriózny detail, o ktorom v minulosti písalo viacero médií. „Vždy, keď na fotografiách pózuje s mužmi, bez problémov im položí ruku na plece, usmieva sa a pôsobí úplne uvoľnene. Ale keď stojí vedľa ženy, vždy si udržuje jasný odstup. Ruky má pri tele alebo vo vreckách, telo mierne odvrátené a absolútne sa ich nedotýka," uviedol portál Akčné ženy.
Keď sa ho spýtali na dôvod, Messi jednoducho odpovedal, že rešpektuje ženy a rešpektuje svoju manželku. „Moja žena ma vždy podporovala a sprevádzala,“ uviedol portál Lalala. Ako svetoznáma, a teda veľmi sledovaná celebrita si uvedomuje, že aj nevinná fotografia by mohla viesť k nedorozumeniam, ktorým vie takto predísť.