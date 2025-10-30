Nosil veľké okuliare, zle počul a zajakával sa. Tohto nesmelého chlapca zachránili jeho výrazné vlasy - Dobré noviny
Nosil veľké okuliare, zle počul a zajakával sa. Tohto nesmelého chlapca zachránili jeho výrazné vlasy
Nosil veľké okuliare, zle počul a zajakával sa. Tohto nesmelého chlapca zachránili jeho výrazné vlasy

Hádanka.
Hádanka. — Foto: Instagram/E.S., Chat GPT - Dobré noviny

Za to, čo dosiahol, sa chce dnes odvďačiť rodičom.

Operácia, ktorú podstúpil ešte ako dieťa, sa nepodarila a spôsobila mu problémy s rozprávaním. Kedykoľvek sa snažil v triede niečo povedať, zasekol sa a z úst mu nevyšlo ani jediné slovo. Nesmelý chlapec, ktorého kvôli tomu ostatné deti šikanovali, sa preto úplne prestal zapájať do vyučovania.

Jeho útočiskom sa stala hudba – pri nej totiž rečový problém akoby vôbec neexistoval. Bola jeho prvou láskou a venoval sa jej už od útleho detstva. Mal len 11 rokov, keď začal písať vlastné texty pesničiek a jeho talent si postupne začal všímať každý, kto ho videl tvoriť.

Viete, o koho ide?

Hádanka.
Hádanka. Foto: Instagram/E.S.

Úspešnú firmu má už 11 rokov.

Slovenka podnikajúca v Írsku: Po škole som poslala sto žiadostí o job, nik sa neozval. Íri ma zobrali okamžite

Od šestnástich rokov brigádovala v zahraničí, dnes má…

Odmalička túžila byť zdravotnou sestrou, no kádrový profil zamiešal karty. Anna Štúriková sa svojho sna nikdy nevzdala.

Pre nespokojné sestry má radu. Anna Štúriková sa stará o pacientov 40 rokov, aj pri manželovi stála do konca

Dlhoročná zdravotná sestra má pre sestry, ktoré zvažujú,…

Deti v škôlkach si namiesto tetovaní všímajú záujem učiteliek. S "pančelkou" Broňou sa nikdy nenudia.

Broňa z detského klubu, kde sú učiteľky potetované: Deti ani rodičia to neriešia, za výzor sa nemá trestať

Detský klub 21. storočia ľudí za výzor netrestá. Učiteľky s výrazným…

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…