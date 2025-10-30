Nosil veľké okuliare, zle počul a zajakával sa. Tohto nesmelého chlapca zachránili jeho výrazné vlasy
Za to, čo dosiahol, sa chce dnes odvďačiť rodičom.
Operácia, ktorú podstúpil ešte ako dieťa, sa nepodarila a spôsobila mu problémy s rozprávaním. Kedykoľvek sa snažil v triede niečo povedať, zasekol sa a z úst mu nevyšlo ani jediné slovo. Nesmelý chlapec, ktorého kvôli tomu ostatné deti šikanovali, sa preto úplne prestal zapájať do vyučovania.
Jeho útočiskom sa stala hudba – pri nej totiž rečový problém akoby vôbec neexistoval. Bola jeho prvou láskou a venoval sa jej už od útleho detstva. Mal len 11 rokov, keď začal písať vlastné texty pesničiek a jeho talent si postupne začal všímať každý, kto ho videl tvoriť.