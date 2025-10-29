Bol so striptérkou a pred manželkou sa kajal. Seriálového Joeyho zmenila až dcérina vážna choroba
Pred verejnosťou sa skrýval päť rokov.
Zdalo sa, že má všetko – milión dolárov za každú epizódu Priateľov, krásnu manželku a vysnívanú dcérku. Ale pod leskom slávy sa skrývala temná stránka života Matta LeBlanca. Keď jeho vlastný seriál Joey stroskotal a dcéra Marina bojovala s vážnou mozgovou poruchou, herec sa stiahol z reflektorov a päť rokov žil takmer v úplnej samote. Práve tieto roky ho naučili, čo je v živote skutočne dôležité a v srdci jeho sveta stojí dodnes len jedna osoba.
Láska na prvý pohľad
Mal za sebou tú najväčšiu hereckú úlohu v seriáli Priatelia, no keď v roku 2004 prišla na svet jeho jediná dcéra Marina, objavil ešte väčší zmysel života. „V tom okamihu, keď som ju prvýkrát uvidel, som sa zamiloval. Nikdy predtým som nič také necítil. Nemohol som tomu uveriť. Od toho momentu som vedel, že nič ma nikdy nezastaví v tom, aby som ju miloval — aj keby mi rozbila moje Ferrari,“ smial sa v rozhovore pre Daily Mirror obľúbený herec. Netušil, že po narodení dcérky nastanú roky, kedy sa ocitne na dne.
Jeho „stratené roky“ začali v roku 2006 po tom, čo seriál s názvom Joey neuspel, hoci prvé dve série zarobili 20 miliónov. Na vrchole svojej slávy, v čase, keď bol jedným z najlepšie platených hercov na svete, Matt odišiel do dobrovoľného exilu a päť rokov sa skrýval pred verejnosťou. „Roky som takmer nevystrčil nos z domu. Bol som vyhorený. Nechcel som byť nikde. Bol som v pozícii, že som si to mohol dovoliť. Môj agent bol z toho zúfalý. Väčšina hercov volá svojim agentom a pýta sa či majú pre nich niečo nové, ja som zavolal tomu svojmu a povedal som mu, nech si moje číslo na pár rokov vymaže,“ priznal herec, ktorý prežíval neľahké obdobie v práci aj v súkromí.
Divoké obdobie
Po troch rokoch manželstva stroskotalo jeho manželstvo s britskou modelkou Melissou McKnightovou a to najmä v súvislosti s jeho neverou. Len rok pred rozvodom sa manželke verejne ospravedlňoval za to, že sa opitý dotýkal nahej striptérky v nočnom klube. Doma ho čakala manželka s 18-mesačnou dcérkou Marinou a priznal, že sa dostal do príšernej situácie, ktorú ľutoval. „Možno by som zareagoval inak, ale bol som opitý,“ priznával herec, ktorý sa rozviedol nielen pre svoje aféry, ale na manželstvo doľahol aj oveľa väčší problém – vážne ochorenie ich dcérky Mariny.