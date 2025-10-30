Po bežnom vyšetrení prestalo dýchať a zmodralo. Dvojmesačná bábätko zachránila Mária, Anton a Eva
Z bežného vyšetrenia sa stal boj o život.
Strach, bezmocnosť a boj o život. V košickej nemocnici sa odohrali minúty, na ktoré nikto z prítomných nezabudne. Dvojmesačné bábätko, ktoré prišlo na bežné röntgenové vyšetrenie, zrazu prestalo dýchať a zmodralo. Vďaka pohotovej reakcii Márie, Antona a Evy však všetko dobre dopadlo.
Dramatické momenty
Podľa informácií Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura v Košiciach došlo k zlyhaniu vitálnych funkcií u dieťaťa po vyšetrení na Klinike rádiodiagnostiky a zobrazovacích metód.
„Po vyšetrení, v čakárni, došlo u dieťaťa k zlyhaniu vitálnych funkcií, dieťa nedýchalo a zmodrelo,“ informovala nemocnica na sociálnej sieti.
Len vďaka rýchlemu zásahu trojice zdravotníkov – Márie Demkovej, Antona Antola a Evy Šefčíkovej, sa podarilo dieťa zachrániť. Mária okamžite začala s resuscitáciou, jej kolegovia jej asistovali a zároveň privolali pomoc.
Zdravotníci pokračovali v oživovaní, až kým sa bábätku nevrátil dych. „Vďaka pohotovému zásahu našich rádiologických technikov začalo dieťa opäť dýchať ešte pred príchodom lekára,“ doplnila nemocnica na sociálnej sieti.
Ocenili ich profesionalitu
Vedenie nemocnice sa zdravotníkom poďakovalo za ich prístup a profesionalitu.
„Tento príklad ukazuje vysokú odbornosť, pripravenosť a tímovú spoluprácu našich zdravotníkov. Sme hrdí na ich prácu a ďakujeme za profesionálny prístup, ktorý každý deň prináša reálne výsledky,“ dodala nemocnica s hrdosťou.