Vošla dievčina a on sa zamiloval na prvý pohľad. Pakľúčovi z Pevnosti Boyard po 16 rokoch povedala áno - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Vošla dievčina a on sa zamiloval na prvý pohľad. Pakľúčovi z Pevnosti Boyard po 16 rokoch povedala áno
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Ondřej Vetchý našiel šťastie pri Irene.

Keď písali o milenke, išiel na súd. Ondřej Vetchý je roky s misskou, ktorá pozná tajomstvo šťastného vzťahu

Josef Trojan vo filme Nepela / Ondrej Nepela v Holiday on Ice s kolegyňou

Tajná dcéra s ním stále cíti spojenie. Ondrej Nepela sa oženil s kráskou, s ktorou mal vydarené manželstvo

Ondrej Nepela s partnerom.

Mamička sa pri jeho posteli modlila, aby zomrel. Ondrej Nepela žil tak, ako keby neexistoval zajtrajšok

Antónia Lišková má krásny vzťah s dcérou.

Keď rodičom nechala list na rozlúčku, roky sa s ňou nebavili. Antónia Lišková si v jednej chvíli musela vybrať

Ján Jamnický a Vilma Jamnická

Prišlo rande na cintoríne a už sa nečudovala. Vzťah Vilmy Jamnickej a divného Janka hraničil so šialenstvom

Josef Trojan vo filme Nepela / Ondrej Nepela v Holiday on Ice s kolegyňou

Tajná dcéra s ním stále cíti spojenie. Ondrej Nepela sa oženil s kráskou, s ktorou mal vydarené manželstvo

Ondřej Vetchý našiel šťastie pri Irene.

Keď písali o milenke, išiel na súd. Ondřej Vetchý je roky s misskou, ktorá pozná tajomstvo šťastného vzťahu

Ondrej Nepela s partnerom.

Mamička sa pri jeho posteli modlila, aby zomrel. Ondrej Nepela žil tak, ako keby neexistoval zajtrajšok

Antónia Lišková má krásny vzťah s dcérou.

Keď rodičom nechala list na rozlúčku, roky sa s ňou nebavili. Antónia Lišková si v jednej chvíli musela vybrať

Dominika Cibulková a Michal Navara sa potýkajú vo vzťahu s krízou.

Manželskú terapiu videla len vo filmoch. Dominika Cibulková a Michal chcú aj v kríze udržať rodinu pokope

Josef Trojan vo filme Nepela / Ondrej Nepela v Holiday on Ice s kolegyňou

Tajná dcéra s ním stále cíti spojenie. Ondrej Nepela sa oženil s kráskou, s ktorou mal vydarené manželstvo

Sultanah Nur Diana Petra (Jana Jakoubková)

Jana z Československa sa vydala za sultána. O manželovu priazeň bojovala aj so sokyňou z Moskvy

Ondřej Vetchý našiel šťastie pri Irene.

Keď písali o milenke, išiel na súd. Ondřej Vetchý je roky s misskou, ktorá pozná tajomstvo šťastného vzťahu

Dara Rolins našla šťastie pri Pavlovi.

Milovala ho stopercentne a zaskočilo ju, čo urobil. Dara Rolins dnes už Rytmusovi nič nevyčíta

Ondrej Nepela s partnerom.

Mamička sa pri jeho posteli modlila, aby zomrel. Ondrej Nepela žil tak, ako keby neexistoval zajtrajšok

SLEDUJE NÁS 207 146 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Vošla dievčina a on sa zamiloval na prvý pohľad. Pakľúčovi z Pevnosti Boyard po 16 rokoch povedala áno

Anthony Laborde alias Pakľúč z Pevnosti Boyard sa oženil.
Anthony Laborde alias Pakľúč z Pevnosti Boyard sa oženil. — Foto: Instagram @ passemuraillefortboyardoff (@ johanchambrier_photographe)

Francúzsky herec spoznal svoju manželku v roku 2009.

„Skutočná láska na prvý pohľad,“ rozprával v knihe Je to príbeh Anthony Labord alias Pakľúč, jedna z najikonickejších tvárí francúzskej dobrodružnej súťaže Pevnosť Boyard, o svojom prvom stretnutí so svojou životnou partnerkou Gaëlle. Práve jej pred časom povedal svoje áno, čím sa naplnil ich šestnásťročný ľúbostný príbeh, ktorý sa zrodil vďaka kultovému seriálu na France 2. Píše o tom portál ENTREVUE.fr.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Fort Boyard Aventures (@fortboyardaventures)

Stretnutie hodné televízneho scenára

Ľúbostný príbeh 43-ročného umelca a jeho partnerky, ktorý je takmer rovnako nezvyčajný ako skúšky v Pevnosti, sa začal písať ešte v roku 2009, keď sa po prvýkrát stretli. 

V tom čase mal Anthony Labord so svojimi kolegami v nákupnom centre autogramiádu a vtedy zasiahol osud. „Vošlo dievča. Obaja sme sa na seba pozreli. Niečo sa stalo, skutočná láska na prvý pohľad. Bolo to prvýkrát, čo sa mi vôbec niečo také udialo, opisoval v knihe Je to príbeh francúzsky herec o prvom stretnutí so životnou láskou.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Anthony Laborde Officiel (@passemuraillefortboyardoff)

Šestnásť rokov po zoznámení napokon Anthony a Gaëlle spečatili svoju lásku na celý život na krásnom mieste. Obrad sa konal v magickom prostredí v La Ferté-Bernard v Sarthe, kde si milenci vymenili sľuby na hrade z 15. storočia.

Na celý život

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

Úspešnú firmu má už 11 rokov.

Slovenka podnikajúca v Írsku: Po škole som poslala sto žiadostí o job, nik sa neozval. Íri ma zobrali okamžite

Od šestnástich rokov brigádovala v zahraničí, dnes má…

Odmalička túžila byť zdravotnou sestrou, no kádrový profil zamiešal karty. Anna Štúriková sa svojho sna nikdy nevzdala.

Pre nespokojné sestry má radu. Anna Štúriková sa stará o pacientov 40 rokov, aj pri manželovi stála do konca

Dlhoročná zdravotná sestra má pre sestry, ktoré zvažujú,…

Deti v škôlkach si namiesto tetovaní všímajú záujem učiteliek. S "pančelkou" Broňou sa nikdy nenudia.

Broňa z detského klubu, kde sú učiteľky potetované: Deti ani rodičia to neriešia, za výzor sa nemá trestať

Detský klub 21. storočia ľudí za výzor netrestá. Učiteľky s výrazným…

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…