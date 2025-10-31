Vošla dievčina a on sa zamiloval na prvý pohľad. Pakľúčovi z Pevnosti Boyard po 16 rokoch povedala áno
Francúzsky herec spoznal svoju manželku v roku 2009.
„Skutočná láska na prvý pohľad,“ rozprával v knihe Je to príbeh Anthony Labord alias Pakľúč, jedna z najikonickejších tvárí francúzskej dobrodružnej súťaže Pevnosť Boyard, o svojom prvom stretnutí so svojou životnou partnerkou Gaëlle. Práve jej pred časom povedal svoje áno, čím sa naplnil ich šestnásťročný ľúbostný príbeh, ktorý sa zrodil vďaka kultovému seriálu na France 2. Píše o tom portál ENTREVUE.fr.
Stretnutie hodné televízneho scenára
Ľúbostný príbeh 43-ročného umelca a jeho partnerky, ktorý je takmer rovnako nezvyčajný ako skúšky v Pevnosti, sa začal písať ešte v roku 2009, keď sa po prvýkrát stretli.
V tom čase mal Anthony Labord so svojimi kolegami v nákupnom centre autogramiádu a vtedy zasiahol osud. „Vošlo dievča. Obaja sme sa na seba pozreli. Niečo sa stalo, skutočná láska na prvý pohľad. Bolo to prvýkrát, čo sa mi vôbec niečo také udialo,“ opisoval v knihe Je to príbeh francúzsky herec o prvom stretnutí so životnou láskou.
Šestnásť rokov po zoznámení napokon Anthony a Gaëlle spečatili svoju lásku na celý život na krásnom mieste. Obrad sa konal v magickom prostredí v La Ferté-Bernard v Sarthe, kde si milenci vymenili sľuby na hrade z 15. storočia.