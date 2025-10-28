Žila v kláštore a nikdy sa nezamilovala. Dôchodkyňa Maria zažila prvú veľkú lásku až vo veku 70 rokov
Zamilovaný vdovec o ňu musel bojovať.
Predstavte si, že celý život žijete bez lásky a potom, vo veku 70 rokov, sa všetko zmení. Brazílčanka Maria Lúcia dos Santos prežila mladosť medzi prácou na poli a životom v kláštore, nikdy sa nezamilovala a ani nesnívala o manželstve. Až keď stretla 84-ročného Clementeho, začala písať kapitolu, o ktorej nikdy ani nesnívala.
Bol vytrvalý
Maria Lúcia prežila mladosť medzi prácou na poli a životom v kláštore, kde prebývala niekoľko rokov. Po návrate domov sa venovala starostlivosti o chorých rodičov – nikdy nemala priateľa, nikdy sa nezamilovala.
„Vždy som bola sama, nikdy som nepremýšľala o tom, že by som chodila s niekým alebo sa vydala. Ale potom, v staršom veku, som spoznala Clementeho,“ spomínal v rozhovore pre GMC Online Maria, ktorá sa s vdovcom Clementom stretla v roku 2022 počas tanečných a spoločenských podujatí pre seniorov v meste, v ktorom obaja žijú pol storočie.
„On sa do mňa zaľúbil, chcel niečo viac a ja som dlho odolávala. Trvalo dva roky, kým som pochopila, že sa mi páči,“ povedala Maria Lúcia v rozhovore. Vdovec, ktorý prežil v predchádzajúcom manželstve 57 rokov, bol vytrvalý. Hoci sa stretával aj s inými ženami, nikdy nezabudol na Mariu Lúciu. Románik oficiálne začal až v decembri 2024 a potom to všetko nabralo veľmi rýchly spád.