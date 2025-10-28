Slovenka Adéla dobýva svetové pódiá. Turné so superhviezdou jej otvorí dvere na medzinárodnú scénu
O úžasnú správu sa mladá speváčka podelila so svojimi fanúšikmi na Instagrame.
Splní si sen, o ktorom snívala už od útleho detstva. Slovenka Adéla Jergová, ktorá si krok za krokom buduje kariéru uznávanej umelkyne, vystúpi na rovnakom pódiu ako spevácka hviezda Demi Lovato. Na Instagrame nedávno oznámila, že bude jej predskokankou a internet okamžite zaplavila vlna pozitívnych reakcií, najmä od tých, ktorí sledujú Adélinu cestu od úplných začiatkov.
„Idem na tour s Demi Lovato. Som nadšená a poctená. Pamätám si, ako som mala deväť a skákala po izbe na „Give your heart a break“. Teraz budem skákať na tvojom pódiu, neuveriteľné. Nebudeš ľutovať, budeš hrdá,“ napísala k spoločnej fotografii s Demi talentovaná Slovenka.