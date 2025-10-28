Ako môže z toľkého utrpenia vyrásť taká sila? Kisku dojal príbeh dievčaťa, ktoré už dávno nemalo žiť
Petronela, ktorej lekári dávali dva roky života, dnes v rukách drží maturitné vysvedčenie.
Niekedy sa zdá, že osud vie byť až príliš krutý. Že niektorým naloží viac, ako sa dá zvládnuť. Dokazuje to aj príbeh mladej Petronely, ktorá minulý mesiac zmaturovala. V máji to ešte nedokázala – nie preto, že by nebola šikovná, ale preto, že podľa lekárov už dávno nemala žiť.
Jej príbeh zasiahol aj bývalého prezidenta Andreja Kisku, zakladateľ organizácie Dobrý Anjel, ktorý sa oň podelil na sociálnych sieťach.
Dva roky života. Viac jej nedávali
Keď bola malá, lekári jej predpovedali len dva roky života. Narodila sa s nádorom v panve a mala len jednu funkčnú obličku. Nechodila, nerozprávala. Jej telo ju zrádzalo už od prvých dní.
„Mamka nám do Dobrého Anjela napísala: Najradšej by som vám povedala, akí sme šťastní, ako sa nám darí... Ale potrebujeme vás,“ uviedol Kiska vo svojom príspevku.
Petronela má vývody z oboch obličiek, neskôr jej museli urobiť aj kolostómiu, teda vývod z hrubého čreva. Keď jej nádor napadol mozog, podstúpila ďalšiu operáciu. Po nej spala takmer deväť mesiacov.
Rodina si postupne vypočula desiatky diagnóz, absolvovala stovky vyšetrení, ale aj operácie, ktoré by vyčerpali aj dospelého človeka. A predsa – keď ju Andrej Kiska nedávno navštívil v Novákoch, nevidel zlomené dievča, ale mladú ženu s úsmevom na tvári.