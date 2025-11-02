Neuropsychológ Krause: Deti by sa mali stretávať so starými rodičmi. Tieto veci ich učebnice nenaučia
Neignorujte to, odporúča odborník.
„Vzťah medzi starými rodičmi a vnúčatami je jedinečné spojenie, v ktorom sa prepája svet skúseností so svetom zvedavosti," vraví známy neuropsychológ Robert Krause, ktorý sa dôležitému vzťahu venoval vo videu. „Deti v ňom objavujú iný slovník, rytmus života a príbehy, ktoré nevie vyrozprávať žiadna učebnica. Starí rodičia zasa nachádzajú radosť, zmysel a novú energiu v očiach tých najmenších,“ vysvetlil dôvod, pre ktorý by rodičia nemali brániť deťom tráviť čas so starými rodičmi.
Prepojení biologicky aj ľudsky
Krause sa domnieva, že v čase, keď svet zrýchľuje a vzdialenosť medzi generáciami neustále rastie, nám práve tieto vzťahy pripomínajú, čo znamená byť prepojený – nielen biologicky, ale aj ľudsky. „Starí rodičia sú pre život detí veľmi dôležití, ale zároveň aj vnúčatá sú veľmi dôležité pre život starých rodičov,“ vysvetľuje odborník a dodáva: „Starý rodič hrá v živote vnúčaťa naozaj významnú rolu. Učí ho iným vzorom ako jeho samotní rodičia.“
Žiaľ, stáva sa, že rodičia sú so starými rodičmi pohádaní a v dôsledku hnevu nechcú pustiť svoje deti k svojim rodičom či k svokrovcom. „Argument často býva, čo ak sa to dieťa naučí niečo, s čím až tak nie som vnútorne stotožnený?" načrtol celkom bežnú situáciu.
Podľa Krauseho sa vo finále nič také hrozné nestane. Dieťa podľa neho trávi omnoho viac času s rodičmi než so starými rodičmi, a tak by mali mať na deti stále väčší vplyv oni ako starí rodičia.
Navzájom sa obohacujú
Neuropsychológ hovorí o výhodách takéhoto vzťahu. Dieťa si z neho môže veľa vziať.