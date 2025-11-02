Neuropsychológ Krause: Deti by sa mali stretávať so starými rodičmi. Tieto veci ich učebnice nenaučia - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Neuropsychológ Krause: Deti by sa mali stretávať so starými rodičmi. Tieto veci ich učebnice nenaučia
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Ondřej Vetchý našiel šťastie pri Irene.

Keď písali o milenke, išiel na súd. Ondřej Vetchý je roky s misskou, ktorá pozná tajomstvo šťastného vzťahu

Barbora Andrešičová v seriáli Dunaj, k vašim službám / S partnerom Tomášom

Vďaka Studenkovej nie je len jeho priateľkou. Baša Andrešičová našla šťastie pri polepšenom sukničkárovi

Josef Trojan vo filme Nepela / Ondrej Nepela v Holiday on Ice s kolegyňou

Tajná dcéra s ním stále cíti spojenie. Ondrej Nepela sa oženil s kráskou, s ktorou mal vydarené manželstvo

Andy Timková v Teleráne / S manželom Stanom

Vyber si mladší model, radili jej mužovi. Andy Timková rozbila rodinu, ale so Stankom si odpustili

Ondrej Nepela s partnerom.

Mamička sa pri jeho posteli modlila, aby zomrel. Ondrej Nepela žil tak, ako keby neexistoval zajtrajšok

Ondřej Vetchý našiel šťastie pri Irene.

Keď písali o milenke, išiel na súd. Ondřej Vetchý je roky s misskou, ktorá pozná tajomstvo šťastného vzťahu

Josef Trojan vo filme Nepela / Ondrej Nepela v Holiday on Ice s kolegyňou

Tajná dcéra s ním stále cíti spojenie. Ondrej Nepela sa oženil s kráskou, s ktorou mal vydarené manželstvo

Barbora Andrešičová v seriáli Dunaj, k vašim službám / S partnerom Tomášom

Vďaka Studenkovej nie je len jeho priateľkou. Baša Andrešičová našla šťastie pri polepšenom sukničkárovi

Ondrej Nepela s partnerom.

Mamička sa pri jeho posteli modlila, aby zomrel. Ondrej Nepela žil tak, ako keby neexistoval zajtrajšok

Antónia Lišková má krásny vzťah s dcérou.

Keď rodičom nechala list na rozlúčku, roky sa s ňou nebavili. Antónia Lišková si v jednej chvíli musela vybrať

Ondřej Vetchý našiel šťastie pri Irene.

Keď písali o milenke, išiel na súd. Ondřej Vetchý je roky s misskou, ktorá pozná tajomstvo šťastného vzťahu

Josef Trojan vo filme Nepela / Ondrej Nepela v Holiday on Ice s kolegyňou

Tajná dcéra s ním stále cíti spojenie. Ondrej Nepela sa oženil s kráskou, s ktorou mal vydarené manželstvo

Sultanah Nur Diana Petra (Jana Jakoubková)

Jana z Československa sa vydala za sultána. O manželovu priazeň bojovala aj so sokyňou z Moskvy

Dara Rolins našla šťastie pri Pavlovi.

Milovala ho stopercentne a zaskočilo ju, čo urobil. Dara Rolins dnes už Rytmusovi nič nevyčíta

Barbora Andrešičová v seriáli Dunaj, k vašim službám / S partnerom Tomášom

Vďaka Studenkovej nie je len jeho priateľkou. Baša Andrešičová našla šťastie pri polepšenom sukničkárovi

SLEDUJE NÁS 207 137 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Neuropsychológ Krause: Deti by sa mali stretávať so starými rodičmi. Tieto veci ich učebnice nenaučia

Vzťah vnukov a starých rodičov je vzájomne obohacujúci.
Vzťah vnukov a starých rodičov je vzájomne obohacujúci. — Foto: Facebook Robert Krause, Pexels/Tima Miroshnichenko

Neignorujte to, odporúča odborník.

„Vzťah medzi starými rodičmi a vnúčatami je jedinečné spojenie, v ktorom sa prepája svet skúseností so svetom zvedavosti," vraví známy neuropsychológ Robert Krause, ktorý sa dôležitému vzťahu venoval vo videu. „Deti v ňom objavujú iný slovník, rytmus života a príbehy, ktoré nevie vyrozprávať žiadna učebnica. Starí rodičia zasa nachádzajú radosť, zmysel a novú energiu v očiach tých najmenších,“ vysvetlil dôvod, pre ktorý by rodičia nemali brániť deťom tráviť čas so starými rodičmi.

Prepojení biologicky aj ľudsky

Krause sa domnieva, že v čase, keď svet zrýchľuje a vzdialenosť medzi generáciami neustále rastie, nám práve tieto vzťahy pripomínajú, čo znamená byť prepojený – nielen biologicky, ale aj ľudsky. „Starí rodičia sú pre život detí veľmi dôležití, ale zároveň aj vnúčatá sú veľmi dôležité pre život starých rodičov,“ vysvetľuje odborník a dodáva: „Starý rodič hrá v živote vnúčaťa naozaj významnú rolu. Učí ho iným vzorom ako jeho samotní rodičia.“

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/reel/2856786307859985

Žiaľ, stáva sa, že rodičia sú so starými rodičmi pohádaní a v dôsledku hnevu nechcú pustiť svoje deti k svojim rodičom či k svokrovcom. „Argument často býva, čo ak sa to dieťa naučí niečo, s čím až tak nie som vnútorne stotožnený?" načrtol celkom bežnú situáciu.

Napriek rodinným šarvátkam by rodičia mali svojim deťom umožniť kontakt so starými rodičmi, myslí si neuropsychológ.
Ilustračné foto. Foto: Pexels: rdne-6148876

Podľa Krauseho sa vo finále nič také hrozné nestane. Dieťa podľa neho trávi omnoho viac času s rodičmi než so starými rodičmi, a tak by mali mať na deti stále väčší vplyv oni ako starí rodičia.

Navzájom sa obohacujú

Neuropsychológ hovorí o výhodách takéhoto vzťahu. Dieťa si z neho môže veľa vziať.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

Úspešnú firmu má už 11 rokov.

Slovenka podnikajúca v Írsku: Po škole som poslala sto žiadostí o job, nik sa neozval. Íri ma zobrali okamžite

Od šestnástich rokov brigádovala v zahraničí, dnes má…

Odmalička túžila byť zdravotnou sestrou, no kádrový profil zamiešal karty. Anna Štúriková sa svojho sna nikdy nevzdala.

Pre nespokojné sestry má radu. Anna Štúriková sa stará o pacientov 40 rokov, aj pri manželovi stála do konca

Dlhoročná zdravotná sestra má pre sestry, ktoré zvažujú,…

Deti v škôlkach si namiesto tetovaní všímajú záujem učiteliek. S "pančelkou" Broňou sa nikdy nenudia.

Broňa z detského klubu, kde sú učiteľky potetované: Deti ani rodičia to neriešia, za výzor sa nemá trestať

Detský klub 21. storočia ľudí za výzor netrestá. Učiteľky s výrazným…

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…