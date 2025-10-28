Keď sa s ním dala dokopy, nik im neprial. Tenistka Petra Kvitová bude čoskoro opäť kočíkovať - Dobré noviny
Keď sa s ním dala dokopy, nik im neprial. Tenistka Petra Kvitová bude čoskoro opäť kočíkovať
Dara Rolins našla šťastie pri Pavlovi.

Milovala ho stopercentne a zaskočilo ju, čo urobil. Dara Rolins dnes už Rytmusovi nič nevyčíta

Antónia Lišková má krásny vzťah s dcérou.

Keď rodičom nechala list na rozlúčku, roky sa s ňou nebavili. Antónia Lišková si v jednej chvíli musela vybrať

Sultanah Nur Diana Petra (Jana Jakoubková)

Jana z Československa sa vydala za sultána. O manželovu priazeň bojovala aj so sokyňou z Moskvy

Ondrej Nepela s partnerom.

Mamička sa pri jeho posteli modlila, aby zomrel. Ondrej Nepela žil tak, ako keby neexistoval zajtrajšok

Viktor Beránek.

Odhodlaný Viktor Beránek: Nebol to môj definitívny odchod. Niektoré veci sa nedajú umlčať navždy

Sultanah Nur Diana Petra (Jana Jakoubková)

Jana z Československa sa vydala za sultána. O manželovu priazeň bojovala aj so sokyňou z Moskvy

Iveta Malachovská.

Pracovala so svojím egoizmom a výrazne schudla. Iveta Malachovská na obrazovkách žiari, prezradila recept

Hana Lasicová s partnerom Jamiem.

Keď ju stretol v kuchyni, nič krajšie nevidel. Hana Lasicová našla šťastie po 18 rokoch odlúčenia

Ilustračná fotografia.

Odrodila jej dcérku. Predajkyňa lístkov na prešovskej stanici zachránila mamičku, ktorá kričala od bolesti

Keď sa s ním dala dokopy, nik im neprial. Tenistka Petra Kvitová bude čoskoro opäť kočíkovať

Petra Kvitová bude dvojnásobnou mamičkou.
Petra Kvitová bude dvojnásobnou mamičkou. — Foto: Instagram @ petra.kvitova

Bývalá tenisová hviezda už vychováva syna Petra s manželom a zároveň svojím trénerom Jiřím Vaňkom.

Keď sa zrodila ich láska, nik im príliš nefandil. Vzájomným citom a sympatiám však Petra Kvitová a jej tréner Jiří Vaňek nedokázali rozkázať a dnes sú z nich napokon manželia a čoskoro aj dvojnásobní rodičia. Bývalá tenisová hviezda sa totiž na sociálnej sieti pochválila novinkou, že pod srdcom nosí druhé bábätko.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Český olympijský tým 🇨🇿 (@olympijskytym)

Nik im neprial

Príbeh lásky wimbledonskej víťazky a jej trénera nemal spočiatku príliš šťastný začiatok a široká verejnosť ich romániku nefandila. Vzťah totiž začal neverou zo strany trénera, ktorý kvôli Petre opustil manželku Markétu, s ktorou bol dlhých 18 rokov.

Prečítajte si tiež: Ak by sme spolu nesúťažili, bolo by to inak. Petra Vlhová prezradila, čo si myslí o Mikaele Shiffrinovej

Tenistka a jej tréner dlho zapierali, že sú spolu, nakoniec sa ale vzájomným citom neubránili a pred dvoma rokmi si povedali aj svoje áno. „Chceli sme sa s vami podeliť o skvelú správu. Povedala som áno na mojom milovanom mieste,“ napísala tenistka na sociálnej sieti k fotografii so svojím snúbencom.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Petra Kvitova (@petra.kvitova)

Odvtedy prežíva Petra Kvitová jedno z najkrajších období, pred časom totiž darovala život ich prvému spoločnému potomkovi, synčekovi Petrovi, a podľa najnovších informácií sa zdá, že sa ich rodinka znova rozrastie.

Veľký braček

