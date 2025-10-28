Keď sa s ním dala dokopy, nik im neprial. Tenistka Petra Kvitová bude čoskoro opäť kočíkovať
Bývalá tenisová hviezda už vychováva syna Petra s manželom a zároveň svojím trénerom Jiřím Vaňkom.
Keď sa zrodila ich láska, nik im príliš nefandil. Vzájomným citom a sympatiám však Petra Kvitová a jej tréner Jiří Vaňek nedokázali rozkázať a dnes sú z nich napokon manželia a čoskoro aj dvojnásobní rodičia. Bývalá tenisová hviezda sa totiž na sociálnej sieti pochválila novinkou, že pod srdcom nosí druhé bábätko.
Nik im neprial
Príbeh lásky wimbledonskej víťazky a jej trénera nemal spočiatku príliš šťastný začiatok a široká verejnosť ich romániku nefandila. Vzťah totiž začal neverou zo strany trénera, ktorý kvôli Petre opustil manželku Markétu, s ktorou bol dlhých 18 rokov.
Tenistka a jej tréner dlho zapierali, že sú spolu, nakoniec sa ale vzájomným citom neubránili a pred dvoma rokmi si povedali aj svoje áno. „Chceli sme sa s vami podeliť o skvelú správu. Povedala som áno na mojom milovanom mieste,“ napísala tenistka na sociálnej sieti k fotografii so svojím snúbencom.
Odvtedy prežíva Petra Kvitová jedno z najkrajších období, pred časom totiž darovala život ich prvému spoločnému potomkovi, synčekovi Petrovi, a podľa najnovších informácií sa zdá, že sa ich rodinka znova rozrastie.