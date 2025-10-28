Pôrod, aký si v nemocnici nepamätajú. Malá Katka si postavila hlavu a narodila sa v iný deň než jej dvojča - Dobré noviny
Dobré noviny
Pôrod, aký si v nemocnici nepamätajú. Malá Katka si postavila hlavu a narodila sa v iný deň než jej dvojča
Pôrod, aký si v nemocnici nepamätajú. Malá Katka si postavila hlavu a narodila sa v iný deň než jej dvojča

— Foto: Facebook Porodnice Nemocnice Jihlava / Freepik, @Holiak

Mamička Ľudmila porodila dvojčatá v iný deň aj iným spôsobom.

Všetko to začalo ako bežný pôrod. Mamička Ľudmila Adamcová sa chystala priviesť na svet svoje dvojičky – dvoch súrodencov, ktorí sa mali narodiť spolu, v ten istý deň. Lenže príroda mala iný plán. Chlapček Josef sa poponáhľal, no jeho sestrička Kateřina si podľa lekárov „postavila hlavu“ a narodila sa až o niekoľko desiatok minúr neskôr. Každé z detí tak má svoj vlastný dátum narodenia a dokonca aj úplne iný spôsob príchodu na svet.

„Deti asi chceli mať každý svoju tortu, osláviť si to každý svoj deň,“ povedala so smiechom mamička pre portál TN.cz.

Každé iný deň, každé iný pôrod

Podľa hovorkyne jihlavskej nemocnice Moniky Zachrlovej sa Josef narodil len 12 minút pred polnocou, zatiaľ čo jeho sestrička Kateřina až 41 minút po ňom. „Prvé bábätko sa narodilo prirodzenou cestou a druhé sa potom otočilo do priečnej polohy, pri ktorej je možné rodiť len cisárskym rezom,“ opísala hovorkyňa priebeh pôrodu.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/reel/1146979660343470/

Zdravotníci priznávajú, že s niečím podobným sa ešte nestretli. „Je to veľmi raritná situácia,“ potvrdil vedúci lekár oddelenia šestonedelia v Nemocnici Jihlava Tibor Focko.

Za všetkým stála malá Kateřina, ktorá svojím otočením predĺžila pôrod až za polnoc. Vďaka tomu má každé z dvojčiat svoj vlastný deň narodenia.

Druhá výnimočná udalosť

