Kritici ho nemajú radi, ale ľudia ho milujú. Romantický seriál Emily v Paríži čaká obrovská zmena
Vzťahový fenomén Emily v Paríži predstavuje novú sériu.
Krásna mladá Američanka sa snaží presadiť v Starom svete, prekonáva kultúrne bariéry a nevie sa rozhodnúť, komu bude patriť jej srdce. Seriál Emily v Paríži sa stal fenoménom obľúbeným najmä u žien a to aj napriek tomu, že mu vyčítajú viacero vecí - napríklad to, že podporuje nadmerný turizmus. Štyri série Emily sa odohrávali v Paríži, no fanúšikov teraz čaká obrovská zmena - seriál sa sťahuje do Večného mesta, Ríma.
Nepoznala jazyk ani zvyky
Spomínate si, ako sa Emily (Lily Collins) zo Spojených štátov sťahovala do Paríža? Nepoznala jazyk, v USA mala priateľa, svoju prácu, život a do Paríža prišla ako "veľká voda". Jej sťahovanie sa do Ríma sa naopak spájalo len s jednou, srdcovou dilemou - michelinský kuchár Gabriel alebo temperamentný taliansky podnikateľ Marcello? V poslednej časti 4. série jej rozhodovanie neuľahčil ani jeden z obľúbených protagonistov, preto diváci netrpezlivo čakajú na Emilyn konečný verdikt.
Našťastie pre nich Netflix odhalil dlhoočakávaný dátum spustenia novej série. Na jeho streamovacej platforme si budete môcť pozrieť nie jednu, ale hneď všetky časti, ktoré by sa už mali odohrávať prevažne v Taliansku. Naša protagonistka tam totiž bude viesť zahraničnú pobočku francúzskej reklamnej agentúry Grateau. A my budeme svedkami jej rozhodnutí, sklamaní i výhier.
Tvorcovia seriálu nechceli prezradiť veľa, no niečo už vieme. Naznačili, že vo chvíli, keď bude mať Emily konečne pocit, že je všetko na správnom mieste, vypomstí sa jej jeden pracovný nápad, ktorý spustí sled neočakávaných následkov. Tie Emily možno zlomia srdce. Aj v práci to bude mať zasa o niečo zložitejšie. Tvorcovia seriálu však sľubujú skoré vyjasnenie nedorozumení a typický, pozitívny vibe, na aký sme pri Emily zvyknutí.