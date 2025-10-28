Pomohli, aj keď nemuseli. Miro s Milanom odtlačili auto z cesty do bezpečia a pre hejterov majú odkaz - Dobré noviny
Pomohli, aj keď nemuseli. Miro s Milanom odtlačili auto z cesty do bezpečia a pre hejterov majú odkaz

Služba verejnosti nad rámec povinností si zaslúži uznanie.
Služba verejnosti nad rámec povinností si zaslúži uznanie. — Foto: Facebook Polícia SR - Trnavský kraj

Klobúk dolu pred policajtmi, ktorí pomáhajú a chránia.

Na frekventovanom úseku medzi Trnavou a Skalicou sa odohral príbeh, ktorý si zaslúži naše uznanie. Mladému vodičovi sa počas jazdy pokazilo auto. Kým bezmocne stál uprostred premávky, policajti z Obvodného oddelenia PZ Skalica, nadporučík Miroslav a strážmajster Milan, ihneď poskytli mladému vodičovi pomocnú ruku a pomohli mu odtlačiť nepojazdné auto. Na facebooku o tom informovali policajti z Trnavského kraja.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1261698339337073&id=100064907551981&mibextid=wwXIfr&rdid=CmrG5B6tRvQiwAlo#

Miro s Milanom si všimli nepojazdné vozidlo a vodiča v núdzi. Bez váhania pri ňom zastavili, vystúpili a spoločne s mladým mužom odtlačili auto do bezpečia. Ich rýchla reakcia možno zabránila potenciálnej dopravnej nehode a zároveň ukázala, že pod uniformou sa môže skrývať statočné srdce. Incident sa odohral na hlavnom ťahu, kde každá minúta predstavuje potenciálne riziko. Vďaka pohotovosti policajtov sa podarilo situáciu vyriešiť promptne a bez komplikácií. 

Policajti v príspevku uviedli, že odtláčanie áut nepatrí medzi povinnosti polície. Práve preto je tento čin výnimočný. Ukazuje, že služba verejnosti nie je len o zákonoch, ale aj o empatii a ochote pomôcť druhému, keď to potrebuje. V dobe, keď sa často hovorí o absencii solidarity, môže byť tento príbeh mementom, že dobrí ľudia stále existujú. Npor. Miroslav a stržm. Milan si zaslúžia uznanie nielen od kolegov, ale aj od nás. Chalani, ďakujeme, že idete príkladom svojim služobne mladším kolegom, a aj nám. 

Cestujúca Veronika sa poďakovala policajtom, hasičom, lekárom aj sestričkám.
Prečítajte si tiež: Prosím, zverejnite to, požiadala Veronika z havarovaného vlaku. Jej slová dojali desaťtisíce Slovákov

 

