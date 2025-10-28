Tajná dcéra s ním stále cíti spojenie. Ondrej Nepela sa oženil s kráskou, s ktorou mal vydarené manželstvo - Dobré noviny
Tajná dcéra s ním stále cíti spojenie. Ondrej Nepela sa oženil s kráskou, s ktorou mal vydarené manželstvo
Tajná dcéra s ním stále cíti spojenie. Ondrej Nepela sa oženil s kráskou, s ktorou mal vydarené manželstvo

Tajná dcéra s ním stále cíti spojenie. Ondrej Nepela sa oženil s kráskou, s ktorou mal vydarené manželstvo

Foto: Promo fotografie filmu Nepela - CinemArt; Reprofoto RTVS - Radosť zo života

Aká hrdosť vedieť, že som dcérou takého úžasného a veľkého človeka, uviedla.

Ondrej ma nikdy a v ničom nesklamal,“ hovorila Hilda Múdra, trénerka, ktorá po jeho boku stála od prvého kroku na ľade až po posledné dni života. Krasokorčuliarsky majster sveta a olympijský víťaz Ondrej Nepela bol nielen športovou legendou, ale aj človekom, ktorého súkromie dlhé roky zahaľovalo tajomstvo. Len málokto vedel, že sa počas pôsobenia v americkej revue Holiday on Ice oženil a stal sa aj otcom doteraz utajovanej dcéry. Tá prišla na Slovensko až z Venezuely, aby bola pri premiére očakávaného filmu o mužovi, ktorého hrdo volá otcom.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Korčule v jazere

„Život nie sú iba povinné cviky, ale aj voľná jazda,“ hovorila česká krasokorčuliarka Hana Mašková svojmu dobrému priateľovi Ondrejovi Nepelovi. Dvaja miláčikovia národa boli najlepší kamaráti, ktorí o sebe vedeli všetko a mali rovnaký sen – odísť na Západ, kde by žili slobodne. Hane sa to podarilo ako prvej – po matkinom obrovskom tlaku sa talentovaná krasokorčuliarka ocitla psychicky na dne a plakala, že už nechce súťažiť.

„Driny na ľade mám už od detstva dosť!“ vravela mladá žena, ktorá sa s profesionálnou kariérou rozlúčila tým, že dva páry korčúľ hodila do jazera v Colorado Springs. Hanka sa stala súčasťou legendárnej zostavy Holiday on Ice, matka nad ňou stratila moc a tak si konečne mohla užívať slobodu a plniť si sny. A Ondrej Nepela chcel to isté.

Ondrej Nepela a Hana Mašková. Foto: Reprofoto ČT - O co tančil Ondrej Nepela

Šampanské a maďarská saláma

Keď vyhral zlato na olympiáde v Sappore, mal ešte len 21 rokov a už dosiahol vrchol kariéry. „S vedením výpravy sme si pripili kalíškom becherovky a bolo. Trénerka nás však potom pohostila dvoma fľašami šampanského a maďarskou salámou. Aj tak som bol však rýchlo v posteli,“ hovoril skromne Ondrej Nepela, ktorý len mesiac od najväčšieho životného úspechu prežil obrovskú bolesť. Keď vystúpil z lietadla s olympijskou medailou, len hodinu predtým na tej istej dráhe pristálo lietadlo s truhlou jeho najlepšej priateľky Hanky.

„Husák nám vtedy dal šestotrojku, odviezli nás na cintorín a boli sme na pohrebe Maškovej. Ondrej bol s ňou veľmi dobrý kamarát a strašne ho to zobralo,“ priznávala v relácii Príbehy slávnych Hilda Múdra.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hana Mašková sa 31. marca 1972 vracala z večierka v Paríži, keď v zákrute narazila do kamiónu a ako 22-ročná prišla tragicky o život. V ten moment prišiel Ondrej Nepela o človeka, ktorý poznal aj jeho najväčšie tajomstvo.

