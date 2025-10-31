Mala psychický blok a bála sa rozprávať pred ľuďmi. Túto dievčinu rodičia naučili, ako žiť naplno
Zistila, že čas plynie oveľa rýchlejšie, než sa zdá a nechce ho premárniť.
Ak by s rodičmi ostala na Aljaške, možno by dnes bola rybárkou. Dievčinu z fotografie však zlákal svet umenia a slávu, ktorá s tým prišla, dodnes zvláda najmä vďaka tomu, ako ju mama s otcom vychovali. Obaja boli vždy dobrodružní a veselí, s dcérami neustále cestovali a známu dievčinu naučili nebáť sa skúšať nové veci. Žije vďaka nim naplno a vie, že sa neoplatí len tak sedieť a čakať, čo príde.