Dve slovenské mestá sa dostali do nečakaného rebríčka. Vyzerá to tak, že zažijú zimu ako z rozprávky
Dve slovenské mestá sa dostali do nečakaného rebríčka. Vyzerá to tak, že zažijú zimu ako z rozprávky

Ilustračná fotografia.
Ilustračná fotografia. — Foto: Freepik, @bristekjegor / Google Maps

Dve slovenské mestá sa dostali do rebríčka najzasneženejších trhov Európy.

Kým niektorí si Vianoce nevedia predstaviť bez svetielok a vône škorice, iní túžia po bielom snehu, ktorý dokreslí sviatočnú atmosféru. A hoci sa to v posledných rokoch zdá ako rarita, existujú miesta v Európe, kde je šanca na zasnežené Vianoce stále veľmi vysoká. A podľa rebríčka najzasneženejších vianočných trhov v Európe medzi ne patria aj dve slovenské mestá.

Platforma Omio, ktorá sa zameriava na multimodálne cestovanie, zostavila prehľad európskych vianočných trhov, kde je najväčšia pravdepodobnosť sneženia. Výsledky zverejnil prestížny magazín Time Out, ktorý uvádza, že až 32 miest na kontinente sa môže tešiť na zimnú nádielku.

Slovenské mestá v dobrej spoločnosti

Podľa analýzy boli údaje zostavené na základe historických meteorologických dát z posledných rokov. Cieľom bolo zistiť, kde majú návštevníci najväčšiu šancu zažiť „biely advent“.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Official Santa Claus Reindeer (@santaclausreindeer)

Hoci rebríčku kraľujú fínske mestá Rovaniemi, Helsinki a Turku, ktoré majú zaručené mrazivé teploty a snehové pokrývky, zahanbiť sa nedali ani dve slovenské metropoly a vyslúžili si miesto po boku alpských centier ako Innsbruck, Graz či Salzburg.

Kúsok bielych Vianoc aj bez ďalekých ciest

