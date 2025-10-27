Nezabudnite na troch mušketierov. Takto sa správne naladíte na zimný čas, radia nutriční experti - Dobré noviny
Nezabudnite na troch mušketierov. Takto sa správne naladíte na zimný čas, radia nutriční experti
Sultanah Nur Diana Petra (Jana Jakoubková)

Jana z Československa sa vydala za sultána. O manželovu priazeň bojovala aj so sokyňou z Moskvy

Dara Rolins našla šťastie pri Pavlovi.

Milovala ho stopercentne a zaskočilo ju, čo urobil. Dara Rolins dnes už Rytmusovi nič nevyčíta

V pätnástich ušla za láskou, vydala sa na pustej ulici. Tereza Nvotová nechce žiť tak, ako sa od nej očakáva

Kristína Sisková v seriáli Sľub.

Keď sa jej zrútil svet, zapla núdzový režim. Kristína Sisková našla po tichom boji svoj pokoj

Iveta Malachovská.

Pracovala so svojím egoizmom a výrazne schudla. Iveta Malachovská na obrazovkách žiari, prezradila recept

Nezabudnite na troch mušketierov. Takto sa správne naladíte na zimný čas, radia nutriční experti

Ilustračné obrázky.
Ilustračné obrázky. — Foto: Gemini/Dobré noviny; Freepik

Po zmene času by ste mali upraviť aj svoje raňajky.

O tretej ráno sa ručičky hodín posunuli o hodinu späť a tým sme sa oficiálne prepli do zimného času. „Je to prírodný čas a viac-menej ho v populácii lepšie znášame,“ prezradil český psychológ Pavel Harsa, no nie všetci s tým súhlasia. Pre mnohých ľudí je posun času nevítanou udalosťou, ktorá im spôsobuje nepríjemné problémy s adaptáciou, nespavosťou aj únavou. Ako prežiť obdobie, ktoré je známe vetou „do práce za tmy, z práce za tmy“? Poradia vám nutriční terapeuti Šárka Knížková a David Erban, ktorí pre Blesk.cz prezradili sedem rád, ako si udržať energiu aj počas chladných dní.

Ilustračný obrázok.
Ilustračný obrázok. Foto: Freepik

7. Ospevovaný vitamín C

Vitamín C v tomto období pomáha organizmu zvládať stres z kratších dní, podporuje imunitu a dodáva energiu – ideálne je ho mať dostatok práve v týždňoch po prechode na zimný čas. Musíte ho však brať vo forme výživového doplnku? Experti sa pre Blesk.cz zhodujú, že odporúčanú dávku vitamínu C nájdete v jednej polovici červenej papriky. Ak jete dostatok ovocia a zeleniny, máte ho pravdepodobne dosť.

Foto: Freepik

6. Traja mušketieri

„Pokiaľ ide o doplnky stravy, klienti často hľadajú zázračnú pilulku, ktorá vyrieši všetky problémy. Taká však neexistuje, a ani tisíc doplnkov nenahradí vyváženú stravu. Obaja však odporúčame suplementáciu vitamínu D, pretože ak počas zimy neplánujete niekoľkokrát navštíviť Kanárske ostrovy či inú exotiku, zo stravy ho nedostanete dostatok,“ vysvetlila Knížková a Erban, ktorí rovnako odporúčajú doplniť aj omega-3 mastné kyseliny, ktoré pôsobia protizápalovo a podporujú imunitný systém, činnosť mozgu a prospievajú aj srdcu a cievam. „Mnoho ľudí má tiež nedostatok horčíka, ktorý je takým posledným „mušketierom“,“ poradili nutriční terapeuti.

5. Teplé raňajky

„V chladných dňoch je príjemné zvoliť teplé raňajky – napríklad kašu. Myslite však na to, že ovsená kaša sama o sebe obsahuje málo bielkovín, a preto ju doplňte proteínom, gréckym jogurtom alebo tvarohom. A samozrejme ovocím. A keď sme pri ovocí, v zime sa nebojte mrazeného – môže mať dokonca vyšší obsah vitamínov a minerálov než čerstvé ovocie,“ uviedli experti, ktorí prezradili, ako by mal vyzerať váš jedálniček počas zimných a tmavých mesiacov.

Foto: Freepik

