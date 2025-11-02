Vyrastala v meste, dnes má namiesto lodičiek gumáky. Jana sa rozhodla pre gazdovský život a splnila si sen - Dobré noviny
Vyrastala v meste, dnes má namiesto lodičiek gumáky. Jana sa rozhodla pre gazdovský život a splnila si sen
Vyrastala v meste, dnes má namiesto lodičiek gumáky. Jana sa rozhodla pre gazdovský život a splnila si sen

Vyrástla v meste, ale srdce ju ťahalo na vidiek.

Narodila sa v Banskej Bystrici, vyrastala medzi činžiakmi, no srdce ju od malička ťahalo k zvieratám. Dnes má Janka Páleníková z Nemeckej plné ruky práce, gumáky namiesto lodičiek a úsmev, ktorý prezrádza, že našla svoje miesto. Dievča z mesta sa rozhodlo zmeniť život od základov – kúpila farmu, začala chovať kravy, zachraňovať kone a stala sa obľúbenou farmárkou aj na sociálnych sieťach, kde ju sledujú tisíce ľudí.

Na profile @farma_sity ukazuje spolu s dcérkou Emkou skutočný gazdovský svet – nie len ako idylku, ale ako poctivú každodennú prácu, ktorá si vyžaduje lásku aj vytrvalosť.

Začiatok znie ako film

„Narodila som sa v Banskej Bystrici a tam som žila do osemnástich rokov. Vždy sme mali doma nejaké zvieratká – psíka, morča... Vždy som k nim mala blízko,“ povedala v rozhovore pre Život.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K väčším zvieratám sa dostala až neskôr, keď začala jazdiť na koňoch. Prvého jej rodičia kúpili, keď mala štrnásť. Postupne ich pribúdalo, až rodina začala hľadať miesto, kam by sa so zvieratami mohla presťahovať.

V Nemeckej našli desaťhektárový areál, ktorý kedysi patril Výskumnému ústavu lúk a pasienkov. „Kúpili sme ho. Predtým tu chovali kravy, pštrosy a rôzne iné zvieratá,“ spomína Janka. Tak sa začal nový príbeh a mestské dievča sa zmenilo na farmárku telom i dušou.

Od vajíčok po syry

Hoci Janka ešte študovala na vysokej škole, po narodení dcérky Emky štúdium odložila a rozhodla sa naplno venovať zvieratám. Spočiatku chceli mať otvorenú farmu pre verejnosť, no časom zistili, že ich napĺňa skôr samotná produkcia – nie ruch turistov.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Začínali s nosnicami a domácimi vajíčkami, neskôr pribudli kravy na mlieko, dobytok na mäso aj kurčatá. Všetko robia v súlade s prírodou. „Naše dojnice sú vychované a každá má meno, na ktoré reaguje. Tie isto na mäso nepôjdu,“ vysvetľuje Janka.

Zvieratám chcú dopriať dôstojný život a kvalitnú starostlivosť. „Naše zvieratá majú naozaj kvalitný život a skončia tak, že o tom ani nebudú vedieť. S tým som vysporiadaná,“ dodáva úprimne.

Hannah s deťmi.
Prečítajte si tiež: Má sedem detí, obrovskú farmu a titul kráľovnej krásy. Po výhre utekala splniť sľub a podojiť kravu

Záchrana koní jej priniesla rodinu

