Keď našla v chatrči dievčatko so 190 zlomeninami, zachránila ho. Pediatrička Beáta zmenila Slovensko
Naša najlepšia pediatrička ordinovala aj na ulici.
„Medicína je veda, ktorá má byť plná empatie a hľadania pravdy a myslím, že to sa nezmení ani o sto rokov. Súcit, empatia a učiť sa nové veci s cieľom pomôcť svojmu pacientovi, to by sa nikdy nemalo meniť,“ povedala v silnom rozhovore s Jánom Tribulom jedna z našich najlepších pediatričiek na Slovensku. Beátu Šoltýsovú časopis Forbes zaradil medzi 75 najrešpektovanejších medicínskych osobností Slovenska a hoci by si lekárka už mohla užívať zaslúžený dôchodok, stále lieči deti, ktoré kedysi zachraňovala aj na ulici.
Lekárka v osade
Pediatričkou sa stala úplnou náhodou. „Po skončení vysokej školy som o pediatrii vôbec neuvažovala. S manželom sme obaja končili v jednom ročníku už aj s malým trojročným synom. Manžel mal ambíciu pracovať ako chirurg v Poprade a ja som si povedala, že zoberiem prácu, ktorú mi ponúknu,“ spomínala pre Hospodárske noviny Šoltýsová, ktorej ponúkli, čo bolo práve voľné – miesto na pediatrii v Kežmarku.
To, že ide do malej nemocnice, vnímala mladá lekárka ako za trest, no dnes je za túto skúsenosť vďačná. V Kežmarku totiž narazila na zvučné mená v medicínskych kruhoch a veľmi veľa sa od nich naučila. Ordinovali nielen na oddelení, ale aj v teréne, kde navštevovali aj vylúčené rómske komunity. Tam deti očkovali, robili preventívne prehliadky a ordinovali takpovediac na ulici. O jej terénnej práci v lokalite, ktorej hovoria aj „dolina lásky a čiernych diamantov“, natočili film Quo Vadis Romale, v ktorom chcela Beáta Šoltýsová ukázať realitu a nastoliť otázku – čo ďalej?
Najsilnejší zážitok
„O deti sa stará v okrese trinásť obvodných pediatrov. Tí vedia rozprávať o prípadoch, keď mamky jednoducho nemajú na autobus, aby zašli s chorým dieťaťom k lekárovi,“ vysvetľovala vtedy pre denník SME lekárka, ktorá film premietala na prestížnej konferencii, kde ju vraj jeden nemenový profesor po piatich minútach stopol so slovami „kolegyňa, prestaňte to premietať, lebo nás nezoberú do Európskej únie“. Beátu však ostatní kolegovia podržali a aj vďaka nej sa téme začali venovať odborníci z WHO či ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny.
Vďaka odhodlanej pediatričke sa uzákonilo, že pôrodné dostanú ženy len vtedy, keď počas tehotenstva absolvujú aspoň päť prehliadok u svojho gynekológa. Vznikla tiež myšlienka rómskeho asistenta, ktorý je styčným dôstojníkom medzi lekárom a komunitou a táto funkcia existuje do dnešného dňa. Beátu Šoltýsová v rómskych osadách vždy brali ako autoritu a práve tam zažila najsilnejší zážitok počas svojej kariéry.