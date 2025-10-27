Smiali sa, že jej raz naprší do nosa. Známa dievčina objavila pokoj, keď sa zmierila sama so sebou
Túžila po anonymite, no napokon sa stala inšpiráciou.
Narodila sa známym rodičom a ľudia ju preto neraz odsúdili skôr, než ju stihli spoznať. Ako tínedžerka túžila po anonymite a slobode, v 16 rokoch odišla do Kanady a hoci tam oficiálne bola preto, aby sa zdokonalila v angličtine, v skutočnosti to brala skôr ako skúšku samostatnosti. Táto skúsenosť pre ňu napokon mala oveľa hlbší význam, než čakala a po maturite sa preto opäť vydala do zahraničia, kde žije dodnes.