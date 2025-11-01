Ustielanie postele hneď po prebudení je chyba, varujú odborníci. Nevinný ranný zvyk nám môže veľmi uškodiť - Dobré noviny
Ustielanie postele hneď po prebudení je chyba, varujú odborníci. Nevinný ranný zvyk nám môže veľmi uškodiť
Ustielanie postele hneď po prebudení je chyba, varujú odborníci. Nevinný ranný zvyk nám môže veľmi uškodiť

— Foto: Freepik, @freepik

Ranné ustielanie postele nie je také nevinné, ako sa zdá.

Pre mnohých z nás je ustlaná posteľ symbolom poriadku a dobrého začiatku dňa. Naučili nás, že tak to má byť a domov, v ktorom je ustlané, pôsobí útulnejšie a čistejšie. Niektorí to robia automaticky, ešte so zatvorenými očami, iní si bez toho nevedia predstaviť odchod z domu.

Lenže, ako upozorňujú odborníci, tento zaužívaný zvyk môže našej posteli aj zdraviu viac uškodiť než pomôcť.

Posteľ sa potrebuje nadýchnuť

Ako informuje Carolyn Fortéová, výkonná riaditeľka Good Housekeeping Institute Home Care & Cleaning Lab, počas noci sa prirodzene potíme, a tým vzniká vo vnútri perín a obliečok vlhké a teplé prostredie. Ak posteľ hneď po prebudení zarovnáte a prikryjete, nedáte jej čas, aby sa vyvetrala a vyschla. Vlhkosť sa tak uzavrie pod prikrývkou, čo vytvára ideálne podmienky pre roztoče a baktérie.

Foto: Freepik, @senivpetro

Podľa odborníčky stačí, ak po prebudení prikrývky trochu stiahnete, vankúše pretrepete a necháte posteľ „odpočívať“ aspoň 30 až 60 minút. Až potom ju môžete bez výčitiek ustlať.

Malá zmena, veľký rozdiel

Článok pokračuje na ďalšej strane...

