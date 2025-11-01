Ustielanie postele hneď po prebudení je chyba, varujú odborníci. Nevinný ranný zvyk nám môže veľmi uškodiť
Ranné ustielanie postele nie je také nevinné, ako sa zdá.
Pre mnohých z nás je ustlaná posteľ symbolom poriadku a dobrého začiatku dňa. Naučili nás, že tak to má byť a domov, v ktorom je ustlané, pôsobí útulnejšie a čistejšie. Niektorí to robia automaticky, ešte so zatvorenými očami, iní si bez toho nevedia predstaviť odchod z domu.
Lenže, ako upozorňujú odborníci, tento zaužívaný zvyk môže našej posteli aj zdraviu viac uškodiť než pomôcť.
Posteľ sa potrebuje nadýchnuť
Ako informuje Carolyn Fortéová, výkonná riaditeľka Good Housekeeping Institute Home Care & Cleaning Lab, počas noci sa prirodzene potíme, a tým vzniká vo vnútri perín a obliečok vlhké a teplé prostredie. Ak posteľ hneď po prebudení zarovnáte a prikryjete, nedáte jej čas, aby sa vyvetrala a vyschla. Vlhkosť sa tak uzavrie pod prikrývkou, čo vytvára ideálne podmienky pre roztoče a baktérie.
Podľa odborníčky stačí, ak po prebudení prikrývky trochu stiahnete, vankúše pretrepete a necháte posteľ „odpočívať“ aspoň 30 až 60 minút. Až potom ju môžete bez výčitiek ustlať.