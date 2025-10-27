Odhodlaný Viktor Beránek: Nebol to môj definitívny odchod. Niektoré veci sa nedajú umlčať navždy - Dobré noviny
Odhodlaný Viktor Beránek: Nebol to môj definitívny odchod. Niektoré veci sa nedajú umlčať navždy
Odhodlaný Viktor Beránek: Nebol to môj definitívny odchod. Niektoré veci sa nedajú umlčať navždy

Viktor Beránek.
Viktor Beránek. — Foto: Instagram - @chatapodrysmi; Facebook - Ivo Doušek

Po nejasnom výberovom konaní sa vraj ocitol v morálnom bahne.

Keď 19. októbra odchádzal za zvukov melódie z Medenej veže, bolo to preňho silné. „Ale nebol som smutný,“ priznal dlhoročný horský nosič a chatár z Chaty pod Rysmi Viktor Beránek, ktorý po takmer 50 rokoch skončil vo svojej funkcii. V otvorenom statuse teraz vysvetlil, že to nie jeho definitívny odchod.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo?fbid=2861157933929054&set=a.486835534694651

Vráti sa späť

„Niektorí hovorili, že to bol môj posledný odchod, že sa končí jedna éra. Ja som však v tej chvíli nemal možnosť vyjadriť sa k tomu v médiách ani verejne vysvetliť, čo sa v skutočnosti deje. Preto chcem teraz uviesť veci na pravú mieru,“ začal svoje rozprávanie Viktor Beránek, ktorý šokoval verejnosť najnovším vyhlásením. „Nie, nebol to môj definitívny odchod. Ja síce odchádzam, ale len preto, aby som sa mohol vrátiť. Vrátiť sa na miesto, kde som prežil väčšinu svojho života – kde som vyrástol ako nosič, chatár aj človek,“ pokračoval.

Bývalý chatár Viktor Beránek.
Prečítajte si tiež: VIDEO: Odchod, ktorý dojal celé Slovensko. Viktor Beránek po 48 rokoch opustil Chatu pod Rysmi

V rozhovore s Jožom Kubánim vysvetlil, že nie je dôležité, aby sa na chatu vrátil konkrétne on, ale aby odtiaľ nezmizol duch chaty, hôr a nosičov. „Pre mňa je dôležité vrátiť sa len symbolicky. Mojím prianím je odovzdať žezlo Kráľovstva Rysy človeku, ktorý sa tam dostane poctivou cestou – rokmi nosenia, práce a oddanosti chate. Verím, že sa to stane čo najskôr a ja budem môcť spokojne odísť,“ uviedol Beránek, ktorý vytvoril Slobodné kráľovstvo Rysy. To podľa neho nekončí, pretože zostáva žiť v srdciach všetkých, ktorí mu veria.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/reel/1583601876354921

Peniaze, peněži

„Tých, ktorí tam hore zažili jeho ducha: ducha priateľstva, odvahy, slobody a práce. Žiaľ, dnes sa k moci dostali zvláštni ľudia, ktorí namiesto služby spoločnému dobru prinášajú chaos, nepochopenie a rozkol. Ľudia, ktorí uznávajú iné hodnoty – také, ktoré v horách nikdy neboli dominantné, ale v ich očiach sú tou jedinou hodnotou: peniaze, peníze, peněži,“ uviedla dlhoročná tvár Vysokých Tatier. Po nejasnom výberovom konaní sa vraj ocitol v morálnom bahne.

