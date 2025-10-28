Jeho srdce sa raz zastavilo, no bojuje pre svoju rodinu. Pomôžme Marošovi získať späť život, ktorý ľubil
Lekári mu zachránili život, no jeho cesta ešte nekončí.
„Je to človek plný života, dobrého humoru, nadania a obrovskej vnútornej sily,“ opísali svojho blízkeho Maroša Kušníera jeho najbližší pre portál Donio. Dnes však potrebuje pomoc, aby sa mohol postaviť na nohy a vrátiť sa k rodine, ktorú miluje.
Boj o život
Maroš má 42 rokov a žije v Hlohovci so svojou partnerkou Slavkou. Je otcom dvoch malých detí, ktoré preňho znamenajú celý svet. Vždy bol aktívny – miloval bicyklovanie, hudbu, prírodu, modelovanie či 3D tlač. Život mu však zmenil jediný okamih.
„6. septembra sa počas cyklotúry s kamarátom Marošovi zastavilo srdce. Utrpel masívny infarkt a upadol do bezvedomia. Len vďaka okamžitej pomoci okoloidúceho, ktorý začal s resuscitáciou a privolal záchranárov, sa podarilo Maroša po dlhých minútach oživiť," opisuje rodina momenty hrôzy. Vrtuľník ho následne previezol do nitrianskeho kardiocentra, kde mu lekári zachránili život.
Po bdelej kóme malý zázrak
Jeho stav však komplikoval silný zápal pľúc a po prebudení z umelého spánku sa Maroš neprebral do plného vedomia. Upadol do bdelej kómy. „Napriek nepriaznivým prognózam sme stále verili, že nás počuje a bojuje – tak, ako to robil vždy,“ spomínajú jeho blízki pre Donio.
A zázrak sa naozaj stal. Po niekoľkých týždňoch v bdelej kóme sa Maroš prebral a začal reagovať na svoje okolie.