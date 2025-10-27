Slováci, vyťahujte čiapky a rukavice. Na viacerých miestach napadne až 20 centimetrov snehu - Dobré noviny
Slováci, vyťahujte čiapky a rukavice. Na viacerých miestach napadne až 20 centimetrov snehu
Slováci, vyťahujte čiapky a rukavice. Na viacerých miestach napadne až 20 centimetrov snehu

Ilustračné obrázky.
Ilustračné obrázky. — Foto: Chat GPT/Dobré noviny; Wikimedia commons (Provincial Archives of Alberta)

Vieme, ktoré oblasti zasype.

Počasie na Slovensku si robí, čo chce a podobá sa skôr šialenému aprílu. Len pred pár dňami sme zažili silné lejaky, vietor a dokonca aj búrky s bleskami, ktoré by sme na konci októbra určite nečakali. Teraz sa však krajina pripravuje na ďalší extrém – najvýraznejšie sneženie od začiatku sezóny. Ako uviedli experti z iMeteo, keby sme sa nachádzali uprostred zimy, dalo by sa hovoriť o snehovej kalamite.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/shmu.sk/posts/pfbid02nB4N7KyGRfSWGtN6dTLWnqwwasbE77qEKXeRbiqEaKXwNJ6rsL3bvsdvMYeGmVb3l

Najchladnejší deň týždňa

Slovensko sa aktuálne nachádza v silnom západnom prúdení, ktoré prináša jednotlivé zrážkové vlny. Po nedeľňajšom upokojení počasia sa však situácia rýchlo zmení. Už v pondelok (27. októbra) sa teplejšie západné prúdenie zmení na chladnejšie a vlhké severozápadné, ktoré prinesie dážď a na severe aj sneh.

Ilustračné zábery.
Prečítajte si tiež: Meteorológovia museli náhle zmeniť predpoveď. Zima 2025 bude u nás úplne iná, ako predvídali

„Dostávať sa k nám bude veľmi vlhký vzduch z oblasti Severného mora a tento vlhký vzduch sa prejaví už zajtra popoludní na zrážkovej činnosti u nás,“ uviedli ešte v nedeľu meteorológovia. Pondelok bude podľa predpovedí najchladnejším dňom tohto týždňa. Maximálne denné teploty sa budú pohybovať len od +4 do +11 °C. Zrážky zasiahnu väčšinu územia Slovenska — na juhu pôjde o dážď, no na severe a vo vyšších polohách začne snežiť.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/imeteo/posts/pfbid02WkJQE74r8ZckjwU5iFmg9s5rzHugNTtHGoo9Zcb1UrMuuQwHrJbpjhGM8SneCNSol

20 centimetrov snehu

Hranica sneženia by mohla poklesnúť na úroveň 800 až 900 metrov nad morom, pričom vo vyšších obývaných oblastiach sa môže vytvoriť snehový poprašok až niekoľko centimetrov. Meteorológovia z iMeteo.sk pripravili aj mapu, kde očakávať najväčšie snehové zrážky.

