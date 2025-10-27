Slováci, vyťahujte čiapky a rukavice. Na viacerých miestach napadne až 20 centimetrov snehu
Vieme, ktoré oblasti zasype.
Počasie na Slovensku si robí, čo chce a podobá sa skôr šialenému aprílu. Len pred pár dňami sme zažili silné lejaky, vietor a dokonca aj búrky s bleskami, ktoré by sme na konci októbra určite nečakali. Teraz sa však krajina pripravuje na ďalší extrém – najvýraznejšie sneženie od začiatku sezóny. Ako uviedli experti z iMeteo, keby sme sa nachádzali uprostred zimy, dalo by sa hovoriť o snehovej kalamite.
Najchladnejší deň týždňa
Slovensko sa aktuálne nachádza v silnom západnom prúdení, ktoré prináša jednotlivé zrážkové vlny. Po nedeľňajšom upokojení počasia sa však situácia rýchlo zmení. Už v pondelok (27. októbra) sa teplejšie západné prúdenie zmení na chladnejšie a vlhké severozápadné, ktoré prinesie dážď a na severe aj sneh.
„Dostávať sa k nám bude veľmi vlhký vzduch z oblasti Severného mora a tento vlhký vzduch sa prejaví už zajtra popoludní na zrážkovej činnosti u nás,“ uviedli ešte v nedeľu meteorológovia. Pondelok bude podľa predpovedí najchladnejším dňom tohto týždňa. Maximálne denné teploty sa budú pohybovať len od +4 do +11 °C. Zrážky zasiahnu väčšinu územia Slovenska — na juhu pôjde o dážď, no na severe a vo vyšších polohách začne snežiť.
20 centimetrov snehu
Hranica sneženia by mohla poklesnúť na úroveň 800 až 900 metrov nad morom, pričom vo vyšších obývaných oblastiach sa môže vytvoriť snehový poprašok až niekoľko centimetrov. Meteorológovia z iMeteo.sk pripravili aj mapu, kde očakávať najväčšie snehové zrážky.