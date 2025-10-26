Keď zazvonil telefón, išiel by aj na Mars. Juraj Bača zažil počas nakrúcania najväčší zázrak života - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Keď zazvonil telefón, išiel by aj na Mars. Juraj Bača zažil počas nakrúcania najväčší zázrak života
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Sultanah Nur Diana Petra (Jana Jakoubková)

Jana z Československa sa vydala za sultána. O manželovu priazeň bojovala aj so sokyňou z Moskvy

Iveta Malachovská.

Pracovala so svojím egoizmom a výrazne schudla. Iveta Malachovská na obrazovkách žiari, prezradila recept

Mirka Partlová našla šťastie pri Matejovi.

Po sklamaniach našla pokoj pri mladšom mužovi. Mirke Partlovej jej Matej poriadne poprehadzoval hodnoty

MC Erik a Barbara / S manželkou Veronikou

Bola o 21 rokov mladšia a myslela si, že je ňouma. MC Erik rýchlo rapoval, aby sa pripravil na manželstvo

Ján Ďurica s partnerkou / S mamou a bratom

Bol bezdomovcom a sľúbil si, že zachráni svoju rodinu. Ján Ďurica mal celý život v jednej igelitke

Sultanah Nur Diana Petra (Jana Jakoubková)

Jana z Československa sa vydala za sultána. O manželovu priazeň bojovala aj so sokyňou z Moskvy

Iveta Malachovská.

Pracovala so svojím egoizmom a výrazne schudla. Iveta Malachovská na obrazovkách žiari, prezradila recept

Hana Lasicová s partnerom Jamiem.

Keď ju stretol v kuchyni, nič krajšie nevidel. Hana Lasicová našla šťastie po 18 rokoch odlúčenia

Mirka Partlová našla šťastie pri Matejovi.

Po sklamaniach našla pokoj pri mladšom mužovi. Mirke Partlovej jej Matej poriadne poprehadzoval hodnoty

Pavel Zedníček našiel šťastie pri Hanke.

Nechcem fúzatého ani starého, hovorievala. Pavel Zedníček je šťastný s o 13 rokov mladšou Hankou

Mirka Partlová našla šťastie pri Matejovi.

Po sklamaniach našla pokoj pri mladšom mužovi. Mirke Partlovej jej Matej poriadne poprehadzoval hodnoty

Iveta Malachovská.

Pracovala so svojím egoizmom a výrazne schudla. Iveta Malachovská na obrazovkách žiari, prezradila recept

Hana Lasicová s partnerom Jamiem.

Keď ju stretol v kuchyni, nič krajšie nevidel. Hana Lasicová našla šťastie po 18 rokoch odlúčenia

Sultanah Nur Diana Petra (Jana Jakoubková)

Jana z Československa sa vydala za sultána. O manželovu priazeň bojovala aj so sokyňou z Moskvy

Ilustračná fotografia.

Odrodila jej dcérku. Predajkyňa lístkov na prešovskej stanici zachránila mamičku, ktorá kričala od bolesti

SLEDUJE NÁS 207 183 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Keď zazvonil telefón, išiel by aj na Mars. Juraj Bača zažil počas nakrúcania najväčší zázrak života

Juraj Bača.
Juraj Bača. — Foto: Promo fotografie STVR (Pečie celé Slovensko); Facebook - Fakultná nemocnica J.A Reimana Prešov

Režisérovi sa to nepozdávalo, ale preňho to bola absolútna priorita.

Takýto moment v histórii relácie Pečie celé Slovensko ešte fanúšikovia nezažili. „Som rád, že mohol byť tento neskutočný moment zdokumentovaný,“ priznal na sociálnych sieťach moderátor a herec Juraj Bača, ktorý sa dočkal narodenia prvorodeného syna práve počas natáčania piatej série obľúbenej šou. V najnovšej časti diváci uvidia autentické zábery, ako priamo z pľacu utekal do pôrodnice za svojou partnerkou Dominikou.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Pečie celé Slovensko (@pecieceleslovensko_stvr)

Išiel by aj na Mars

Už počas tehotenstva sa zhodli na tom, že pôrod bude dôležitý okamih, o ktorý Juraj nebude chcieť prísť. „Samozrejme, stať sa môže čokoľvek a môže to aj nestihnúť, ale v tom prípade to určite nejako prežijeme,“ vravela s opatrnosťou herečka Dominika Richterová pre najmama.sk. Juraj nakoniec pôrod stihol a utekal priamo z nakrúcania novej série Pečie celé Slovensko.

Juraj Bača a Dominika Richterová.
Prečítajte si tiež: Keď hral s Fialovou, veľmi žiarlila. Juraj Bača našiel pri Dominike svoje šťastie až na druhýkrát

„Rodíme! Dobre, dobre! Letím!“ hovoril do telefónu počas nakrúcania šou a tak tento moment zostal navždy zvečnený. „Režisérovi sa to nepozdávalo, ale pre mňa bola absolútna priorita, že keď mi zazvoní telefón s tým, že rodíme, tak odídem aj na Mars, lebo musím byť pri Dominike,“ vravel v rozhovore pre SME Juraj Bača, ktorý išiel s touto podmienkou aj do šou. „Bola to moja podmienka a som vďačný, že mi televízia vyšla v ústrety. Dramaturgička Andrea Pivarčiová povedala – Juraj, bodaj by bolo viac takýchto mužov!“ zaspomínal si.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Juraj Bača (@jurajbaca)

Všetko nechal tak

Počas nakrúcania mal zapnuté zvonenie iba na svoju partnerku a keď mu spolumoderátor Junior doniesol telefón s tým, že má hovor, vedel presne, koľká bije.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

Úspešnú firmu má už 11 rokov.

Slovenka podnikajúca v Írsku: Po škole som poslala sto žiadostí o job, nik sa neozval. Íri ma zobrali okamžite

Od šestnástich rokov brigádovala v zahraničí, dnes má…

Odmalička túžila byť zdravotnou sestrou, no kádrový profil zamiešal karty. Anna Štúriková sa svojho sna nikdy nevzdala.

Pre nespokojné sestry má radu. Anna Štúriková sa stará o pacientov 40 rokov, aj pri manželovi stála do konca

Dlhoročná zdravotná sestra má pre sestry, ktoré zvažujú,…

Deti v škôlkach si namiesto tetovaní všímajú záujem učiteliek. S "pančelkou" Broňou sa nikdy nenudia.

Broňa z detského klubu, kde sú učiteľky potetované: Deti ani rodičia to neriešia, za výzor sa nemá trestať

Detský klub 21. storočia ľudí za výzor netrestá. Učiteľky s výrazným…

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…