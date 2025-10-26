Keď zazvonil telefón, išiel by aj na Mars. Juraj Bača zažil počas nakrúcania najväčší zázrak života
Režisérovi sa to nepozdávalo, ale preňho to bola absolútna priorita.
Takýto moment v histórii relácie Pečie celé Slovensko ešte fanúšikovia nezažili. „Som rád, že mohol byť tento neskutočný moment zdokumentovaný,“ priznal na sociálnych sieťach moderátor a herec Juraj Bača, ktorý sa dočkal narodenia prvorodeného syna práve počas natáčania piatej série obľúbenej šou. V najnovšej časti diváci uvidia autentické zábery, ako priamo z pľacu utekal do pôrodnice za svojou partnerkou Dominikou.
Išiel by aj na Mars
Už počas tehotenstva sa zhodli na tom, že pôrod bude dôležitý okamih, o ktorý Juraj nebude chcieť prísť. „Samozrejme, stať sa môže čokoľvek a môže to aj nestihnúť, ale v tom prípade to určite nejako prežijeme,“ vravela s opatrnosťou herečka Dominika Richterová pre najmama.sk. Juraj nakoniec pôrod stihol a utekal priamo z nakrúcania novej série Pečie celé Slovensko.
„Rodíme! Dobre, dobre! Letím!“ hovoril do telefónu počas nakrúcania šou a tak tento moment zostal navždy zvečnený. „Režisérovi sa to nepozdávalo, ale pre mňa bola absolútna priorita, že keď mi zazvoní telefón s tým, že rodíme, tak odídem aj na Mars, lebo musím byť pri Dominike,“ vravel v rozhovore pre SME Juraj Bača, ktorý išiel s touto podmienkou aj do šou. „Bola to moja podmienka a som vďačný, že mi televízia vyšla v ústrety. Dramaturgička Andrea Pivarčiová povedala – Juraj, bodaj by bolo viac takýchto mužov!“ zaspomínal si.
Všetko nechal tak
Počas nakrúcania mal zapnuté zvonenie iba na svoju partnerku a keď mu spolumoderátor Junior doniesol telefón s tým, že má hovor, vedel presne, koľká bije.