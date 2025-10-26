Slovensko má nového hrdinu. 15-ročný Lukáš prišiel takmer o život, no jeho srdce bije pre druhých
Po zásahu elektrickým prúdom v dedinskom potoku je živým zázrakom.
Bol slnečný júlový deň, keď sa Lukáš spolu s kamarátmi vybral počas prázdnin na miestny futbalový štadión, kde si chceli zahrať futbal. Počas hry im lopta odletela do blízkeho potoka a Lukáš ju utekal vyloviť. Ani vo sne by mu nenapadlo, čo sa stane, keď vstúpi do vody. „Niekto nechal v potoku čerpadlo, až sa udialo to, že prerážalo a tento chalan skoro zomrel pri výboji elektrického prúdu,“ povedal o príbehu pre joj.sk Vilo Rozboril, ktorý po vyše roku od tragédie navštívil statočného chalana, ktorý je novým slovenským hrdinom.
To musíš dať
Lukáš bol do 16. júla 2024 zdravý 14-ročný chlapec, hrával basketbal a najradšej trávil čas s kamarátmi. „Bola som v práci a zrazu mi zavolali z obecného úradu. Povedali mi, že Lukáša odváža vrtuľník na Kramáre. Hneď mi napadlo, že vrtuľníkom prevážajú len vážne stavy,“ spomínala nedávno pre Denník N Lukášova mama Adriana, ktorá sa pravdu o tom, čo sa stalo, dozvedela až o pár dní od Lukášovho kamaráta Jakuba, ktorý bol jeho prvým záchrancom. „Kamarát Jakub sa ho hneď snažil zachrániť, vytiahnuť z vody, no aj jeho potriasla elektrina. Desať minút ho potom oživoval aj so susedom, ktorý dobehol na jeho volanie o pomoc,“ spomínala Adriana.
V obecnom potoku bolo ponorené hrdzavé čerpadlo, ktoré bolo zdrojom elektrického prúdu vo vode – a práve to stálo Lukáša takmer život. Po zásahu elektrickým prúdom 14-ročný chalan upadol do bezvedomia a následne sa začal v plytkom potoku topiť. Záchranári bojovali o jeho život zo všetkých síl, až sa im ho podarilo oživiť. Následne sa začal boj o jeho život v Národnom ústave detských chorôb, kde ho previezli s pľúcami plnými znečistenej vody a s nedokrveným mozgom. Keď ho s hadičkami bez známok života uvidela mamina Adriana, so slzami v očiach si zaumienila jediné: „Lúčik, to musíš dať!“
Živý zázrak
Chlapcova mama nestratila vieru a nádej ani vtedy, keď jej lekári oznámili, že v Lukášovom mozgu neostalo nič nedotknuté. „Chcela som to, čo nám vraveli, stále zvrátiť, hovorila som im, že niečo predsa v tom mozgu muselo ostať v poriadku,“ vravela statočná mama, ktorá neustále sedela pri synovej posteli, rozprávala mu o bežných veciach, čítala mu rozprávky aj správy od kamarátov, púšťala mu hudbu, s manželom Tomášom ho masírovali a objímali. Z chlapca v bdelej kóme sa nakoniec stal zázrak.
„Postupne sa to vytrácalo a jeho stav sa zlepšoval. Dnes už so mnou komunikuje, normálne sa rozprávame. Lukáš je živý zázrak,“ dodala Adriana. Od tragédie ubehlo vyše roka a Lukáš je po niekoľkomesačných rehabilitáciách a ťažkom návrate do života v stave, ktorý nikto nepredpokladal. Keď za ním prišiel Vilo Rozboril, chlapcov sen ho prekvapil.